2018年08月19日 04:10 中國時報 楊雨亭

日前，蔡英文總統過境美國洛杉磯，車隊經過85度C時，蔡英文與隨團人員下車喝咖啡，本來這是小事，卻激怒了大陸媒體《環球時報》，指責85度C是台獨企業，一時引起不少網民民族主義情緒的呼應，於是85度C大陸官網聲明該公司堅定支持九二共識及兩岸一家親。

此事發生後，從各方反應看來，並不完全贊成《環球時報》動輒以義和團方式攻擊台灣獨派的言行，但該媒體近年來已成中共官方內部鷹派支持的打擊部隊，許多人不敢攖其鋒，不是保持沉默，就是不得不表態反獨促統。事實上，一般人的反應，在這件事上，是比較同情蔡英文作為弱者形象的處境，不論蔡英文團隊事先有沒有可能安排這樣的「陰謀」，作球去引爆大陸極左媒體「掉入陷阱」，從而加強了獨派及民進黨在選前的悲情氣氛。正常的看法，都不認為應該如此在任何事情都上綱上線，反而增加了一般人對於大陸極「左」方面長期以來無法脫離「告別革命」的恐懼與不安。

平心而論，這件事，《環球時報》由於愛國愛黨心切，相當程度地引發了兩岸紅綠強烈的兩極對立，而在台灣藍綠傾向不明顯的老百姓心中產生了反感。這對於兩岸關係的正常發展是不利的，反而有利於台獨基本教義派的振振有詞，指責大陸鷹派勢力經常對台灣企業與媒體人的思想霸凌，因此大陸的環境總體而言並不適合台灣企業的生根發展，讓藍營支持者難以有效對應。進一步說，這次事件也違反了大陸一再強調的視台灣人民為大陸人民的一體化公平政策，尤其是大陸近30年來，一貫堅持對外開放與世界接軌的正確道路。

中國百餘年來歷經內憂外患的衝擊，在國家體制與文化尚待完善的情況下，有些人與黨派不願意立即在政治上一統，是正常的事。台灣社會中的多數希望保持現狀，也說明了中國包括兩岸的體制，都必須朝改良的正確方向前進，可是政治與社會改革不容易立竿見影，常常在經濟情況不穩定與不平衡的時候，尤其是在目前中美貿易的重大衝突下，極端的聲音非常容易發生，也容易得到極端陣營的共鳴，從而阻止了良性的溝通，也扭轉了改革力量的前進。

大陸的鷹派媒體和台灣激進獨派的兩極化，表現出了這些年來兩岸關係的實在情況。由於激化的言論總是容易登上媒體版面，結果一時之間製造出輿論，綁架了媒體上的話語，也讓少數政治人物操弄了激化的勢力。

另外，台灣的藍營與國民黨理應扮演社會內部以及兩岸關係的平衡與安定力量，近年來卻看見這股力量逐漸萎頓，有不少人認為台灣內部已經沒有制衡綠營的力量，兩岸間也沒有中和的力量，於是形成綠和紅的直接對撞，這個現象是一個很大的警訊。

（作者為作家）

(中國時報)