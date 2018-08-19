放跑馬拉松 快閃啦啦隊助攻

2018年08月19日 04:10 中國時報 許文貞 ／台北報導 ／台北報導

為什麼看著一位光頭男子在跑步機上跑馬拉松也能如此歡樂？來自澳洲的「女王特使行動藝術團」昨（18）日下午在台北舉辦《放跑馬拉松》，當藝術家一邊在舞台中央的跑步機忍受42.2公里的原地長跑，一旁由台澳合作的快閃舞團和啦啦隊、土風舞隊、電音三太子等藝術團隊，用精采表演鼓勵他「撐下去」。歷經5個小時才終於跑完全程，也讓台北藝術節的觀眾欣賞不間斷的藝術派對。

來自澳洲的藝術家崔斯坦．米虔與貝珂．李德創辦「女王特使行動藝術團」，發起《放跑馬拉松》（Fun Run）活動，曾在澳洲、芬蘭、南韓等地演出。《放跑》以古希臘馬拉松精神為概念，所到之處結合當地的表演藝術團隊，更邀集大眾集體共舞，帶來隨性歡樂的快閃式表演。

藝術派對 不間斷

下午的活動從熱鬧遊行環繞中山堂一周開始，現場民眾一起舞動熱身，隨後藝術家米虔便化身古希臘時代傳遞捷報的使者在舞台上跑步，挑戰體能極限。活動前也事先召募大小朋友參與跳舞工作坊，現場變身「雅典跳舞軍團」，表演獨一無二的「台北版放跑快閃舞」。

米虔曾向英國《衛報》表示，「我認為這場表演活動有足夠的藝術能量，能夠在活動現場帶來改變。」首次承辦台北藝術節的台北表演藝術中心總監王孟超表示，今年的藝術節非常有趣、充滿活力，「我們用藝術占領中山堂，《放跑》就是打破常規、顛覆想像的藝術形式，希望所有市民與藝術家們一起共玩、自由發揮，讓藝術節不只是觀賞節目，還要參與其中，增加彼此的對話，一起用藝術想像未來。」

打破常規 飆創意

台北版《放跑》集結台灣各地表演團隊的大小朋友，如龍騰傳藝劇坊、明道國小扯鈴隊、勁騰電音三太子、鐵四帝文化藝

術創意團隊、舊庄土風舞隊、蘭陽森巴舞團等，走入群眾，拉近藝術與民眾的距離。

今年台北藝術節的節目多元，除了《放跑馬拉松》，法國編舞家傑宏．貝爾也將在8月24日起帶來巡演15國的舞作《歡聚今宵》（GALA），邀請20位涵蓋各年齡及樣態的台灣民眾一起參與舞作，讓舞者和觀眾一起展現身體的多樣性。

(中國時報)