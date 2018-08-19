大專西畫獎 林雅雯一步之遙摘首獎

台灣藝術大學美術系林雅雯以《傳統與現代的一步之遙》作品奪得首獎，抱回15萬獎金。（吳堂靖攝）

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中國時報
／台北報導

第2屆關渡宮「大專西畫新秀獎」18日舉辦頒獎典禮，總獎金高達40萬，吸引全台近300名大專生參賽，經過激烈的初、複審後，評選出新秀獎、優選獎及佳作等14幅畫作。首獎由台灣藝術大學美術系林雅雯的《傳統與現代的一步之遙》奪下，抱回15萬獎金。

中國時報與關渡宮共同舉辦2018關渡宮「大專西畫新秀獎」，總獎金高達40萬，全台學生躍躍欲試，廟宇內的香爐、石獅子、雲霄寶殿也統統成為作畫發想。18日舉辦頒獎典禮，現場邀請東吳大學音樂系學生演出，新秀獎最後則由台藝大一年級林雅雯獲得，視覺、聽覺雙享受，獲得台下滿堂采。

林雅雯開心表示，實地走訪關渡宮，發現建築不但精緻華美，更有安定人心的效果，當初從石梯一角眺望淡水河，發現一河之隔，卻同時展現傳統廟宇與現代建築之美，因此創作《傳統與現代的一步之遙》作品，期盼藉此讓更多人認識傳統文化之美。

評審顏貽成表示，本次參賽作品比以往都更有創造力，得獎的14幅畫不僅畫技精湛，風格視野各有特色，充分表達出關渡宮的工藝之美與人物風華，期盼未來有更多青年投入藝術創作。

關渡宮董事長陳玉坤表示，西畫比賽以發掘「青年畢卡索」為目標，除了每年舉辦藝術教育工程夏、冬令營，也發起西畫比賽，提供舞台給青年揮灑創意，也藉此傳承廟宇文化，得獎作品即日起至9月2日於華藏大樓展覽，歡迎民眾前往參觀。

(中國時報)

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