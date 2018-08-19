翻轉軸線 空總變身文化實驗場

台灣當代文化實驗場計畫，文化部長鄭麗君（左二）昨宣告啟動，將以空總為基地，先引進藝術計畫，再推動硬體建設。（文化部提供）

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中國時報
／台北報導

文化場域的建構、閒置空間的再利用，在全球均是課題，文化部承接前空軍總司令部基地後，18日宣告啟動長達6年的「台灣當代文化實驗場」（C-LAB）建構計畫，文化部長鄭麗君指出，為了打開藝文機構的想像空間，此次採取「以軟帶硬」的兩階段計畫，前2年先邀請各項實驗計畫，後4年再進行硬體修建。

鄭麗君指出，透過「以軟帶硬」的建構模式，未來試圖「以文化翻轉都市軸線」，她指出，位於城中央的空總，曾是日據時期設立的工業研究所，21世紀則希望成為文化實驗場，孕育文化創新；而整體改變還包括城西的華山也正在規畫下一階段轉型，希望建構為內容產業聚落，鐵道部也將結合北門到城南的博物館群；城東的松菸則逐步成為設計聚落，台北機廠也將打造成國家級鐵道博物館。

鄭麗君表示，過去總是等到機構興建完成後才開始思考如何營運，「但這樣的推動模式，不容易打開想像力，也欠缺社會參與」，希望不再侷限於只是在美術館看展覽、在劇場看表演，台灣當代文化實驗場希望將空總的圍牆逐漸打開，並對創作者及公眾開放，期望促成具開放性的文化創新生態系，支持年輕藝術家乃至社區、企業都能有機會成為創作者。

此次由藝術家楊俊參與「藝術圍牆計畫」，將原空總圍牆改造為紅白格紋；楊俊出生於大陸，4歲便與家人移居維也納，他表示紅白方格是機場常見的色彩語言，這樣的改造既是延續原本空總的意象，也有翻轉圍牆內外之意。18日他也特別向鄭麗君表示，期待台灣發展出新樣貌的文化場域，「不是建好了場館，藝術家只是進來服務，而是更開放，更有想像。」

(中國時報)

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