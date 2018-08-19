溫芬巴賀 要觀眾提皮箱看戲

德國劇場大師克莉絲汀娜．溫芬巴賀。（李欣恬攝）

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中國時報
／台北報導

德國劇場大師克莉絲汀娜．溫芬巴賀日前來台訪問，她擅長取材當地民眾故事和人文風景，轉化為創作內容，這次來台，盼日後來推出特別的台灣故事，克莉絲汀娜．溫芬巴賀表示，「劇場除了是創作者的平台，也應當要能提供社會服務功能，和大眾對話交流。」

克莉絲汀娜．溫芬巴賀現活躍於歐陸，曾獲德國慕尼黑市頒發「劇場促進獎」，她表示會進劇場看戲的觀眾，大多還是屬於特定族群，「有很多民眾不會想要進劇場看戲，追根究柢，原因是什麼？恐怕還是因為作品內容，和絕大多數人的生活無關，無法引起共鳴。」

為了讓劇場更深入人心，克莉絲汀娜．溫芬巴賀在相關單位支持下，開始一連串的田野調查計畫，她將這些素材變成劇場作品。最成功的作品之一是《十一號月台》，以慕尼黑中央車站興建於二戰期間的防空洞為舞台，邀請當時從周邊各國到德國工作的移工當事人，訴說當年到德國工作的血汗經驗。在演出時，進場觀眾會拿到一張工作證和一卡皮箱，有如當年移工到德國一樣。推出後即引發轟動，演出3年來皆場場完售。

克莉絲汀娜．溫芬巴賀表示，從這群素人口中說出來的親身經驗故事，可以由不同的觀點看歷史，「德國當地人會覺得這群移工不算是德國人，將他們定位成來賺錢之後就回家鄉去的過客；而這些移工們也一直覺得自己對德國沒有歸屬感，但透過經驗分享、故事的建構，這群人也逐漸意識到，自己的故事就算不是成功者的故事，也是德國歷史重要的一環。」

(中國時報)

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