陳昇唱30載「正要開始」

2018年08月19日 04:10 中國時報 蔡琛儀 報導

陳昇不時到台下和歌迷近距離互動，營造輕鬆的演出氣氛。（盧禕祺攝）

陳昇（右）和新寶島康樂隊好友阿Van賣力軋嗓。（盧禕祺攝）

陳昇為歡慶出道30周年，啟動「華人公寓」巡迴演唱會，18日在高雄樺舍商旅演藝廳拉開序幕，昨晚高雄即使大雨傾盆，仍澆不熄現場2000位歌迷熱情的心，陳昇幽默說：「30周年是華人公寓演唱會，再下個30周年應該是華人公墓。」讓全場都笑翻，將滿60歲的他更虧好友，「到了90歲還在演骯髒鬼，又不是文夏！」

演唱會取名「華人公寓」，象徵陳昇是管理員，將30年來的所有歌曲故事，各自安排住進「公寓」中。舞台設計以霓虹燈為主軸，台上秀出陳昇的英文名字「BOBBY CHEN」及大大的「30」，營造俱樂部氛圍，還放著單車及他歷年來出版的黑膠，現場氣氛溫馨；他以2套短褲造型登場，盼粉絲可以放鬆自在、無拘束地享受，更不時跳到台下，親切和歌迷玩自拍。

阿Van到場助陣

演唱會先播放一段結合他歷年經典歌曲MV所剪輯的回顧影片，接著陳昇以〈擁擠的樂園〉、〈然而〉等曲為表演揭開序幕。他一口氣飆唱26首金曲，包括〈恨情歌〉、〈把悲傷留給自己〉、〈別讓我哭〉等，帶領粉絲重溫他30載的歌壇之路，也不忘獻唱演唱會同名新歌〈華人公寓〉，最後以〈狗臉的歲月〉畫下句點。

「新寶島康樂隊」成員阿Van也現身助陣〈鼓聲若響〉、〈水尾郵便車〉等曲，並逗趣共舞；陳昇透露不少人一直拱他唱上高雄巨蛋，開玩笑說：「但我沒什麼把握，我們高雄人只能撿這些而已。」笑說等阿Van出道30周年，再把阿Van推上巨蛋舞台，自己當嘉賓就好。

陳昇說，入行30年不是畫下句點，「凡事才正要開始，如同一瓶香醇的老酒，回味後勁十足！」此次演唱會他當作是和歌迷見面敘舊，因此抱持平常心，開唱前仍照常游泳，「平常心保持好體力，與老友聚會是件開心的事，2.5小時連唱26首歌，耐力不是問題啦！重點是大家要享受當下。」

巡演東京沖繩

「華人公寓」巡演接下來將在25日前進台東鐵花村、9月22日於台中中興大學惠蓀堂舉行，購票洽年代售票及全台ibon、全家、萊爾富、OK與家樂福；此外還將移師海外，造訪沖繩、北海道與東京等地。

(中國時報)