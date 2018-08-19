李宣榕母胎單身31年渴愛

李宣榕期待戲殺青後，好好談一場戀愛。（粘耿豪攝）

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中國時報
專訪
李宣榕在《女兵日記》飾演刀子嘴豆腐心的班長潘朵拉。

李宣榕11年前以《超級星光大道》的「星光小公主」出道，但演藝之路浮浮沉沉，直到近來演出《女兵日記》裡刀子嘴豆腐心的機車班長「潘朵拉」才一舉翻紅。戲裡戲外巧合都沒談過戀愛的她，接受專訪時笑說，某天劇組人員發現31歲的她竟還是「母胎單身」時，大家嚇壞了直問：「妳在說什麼？」朋友也擔心她再不交男友，「人生初吻」可能會在戲劇裡發生，李宣榕期待地說：「所以希望拍完這部戲可以好好談場戀愛！」

在劇中李宣榕有個網友「三重蕭敬騰」，其實是外型不起眼、身材瘦弱的班兵「鄭光興」，現實生活中，李宣榕說她沒有交過網友，也很難接受「鄭光興」這一型，坦言自己確實頗在意身高，「我身高166，希望至少讓我穿上高跟鞋還能小鳥依人，身材高一點的人比較可能收服我。」她也喜歡個性幽默、生活態度輕鬆自然一點的男生，因為自己就已經是個性拘謹的人，如果又找個同樣拘謹嚴肅的人，相處起來未免太累。

沒告白不算數

她不諱言這些年身邊也有追求者，但有些人只是用暗示或打哈哈的方式，「那就直接Out！因為我是很需要確認的人！」有個認識很久的男生朋友，多年來一直很關心照顧她，經常有意無意誇她正，她演出的舞台劇、演唱會對方都會買最前面的位置、揪朋友們一起去支持，連她媽媽都覺得對方在追她，但她就覺得，只要對方沒直接告白，她都當是開玩笑。

婉拒親友牽線

也曾有許多朋友幫她介紹對象，教會牧師也想幫忙牽線，還有朋友甚至利用當伴郎、伴娘的機會湊對，但喜歡自然認識交往的她，一開始就覺得尷尬，加上與對方生活、工作方向不一樣，沒有共同話題，很快就沒了下文，她說自己本來就不是容易動心的人，年紀漸長後因為更理智、所以更難。

今年12月她就要滿32歲，李宣榕說，今年的生日願望就是好好談一場戀愛，「真的不希望哪天拍吻戲時，貢獻的不僅是螢幕初吻，也是人生初吻。」

(中國時報)

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