JR冒低溫忍不住硬了

紀言愷（左）與導演吳星翔，暢聊電影拍攝趣事。

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中國時報
報導

第5屆酷兒影展下周五開幕，同志電影《紅樓夢》擔綱閉幕片，導演吳星翔及男主角紀言愷（JR）談到電影尺度，JR自認他這次有許多突破，不僅秀腹肌還有男男裸浴戲、正面全裸。拍攝時有無生理反應？JR說：「現場太多人，我真的沒辦法。」但他自招某天還是忍不住「硬了」。

原來有天JR頂著8℃低溫拍攝泳池戲，他說：「一起身冷風一吹，我奶頭就硬了。」雖然他沒生理反應，但爆料片中有不少真槍實彈的做愛戲、多P場面。他去年前後拍了《紅樓夢》跟《樂獄》兩部片，約有8個月都活在男人堆中，有沒有可能愛上男生？他曖昧地說：「前幾十年我是異性戀，之後的事不一定。」成為同志新偶像的他現在單身，強調自己不會故意裝男同志來吸引男生，也認為就算之後交女友也不會有包袱。

雖不把話說死，但他確實容易遇到同志示好，尤其健身時，常遇到同志主動搭訕，或想摸他的腹肌，但他說：「我跟女生也會比腹肌啊，像前陣子By2回來一起健身，也會掀衣拍照。」

洩周董有體香

他習慣去周杰倫（周董）開的健身房，許多藝人朋友互相督促，包括言承旭跟周董，透露周董跟一般直男不一樣，健身後不會臭汗狂噴，「以前遇到他會叫我過來一起練，他都有綁頭巾，味道是香的。」《紅樓夢》預計10月上映。

(中國時報)

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