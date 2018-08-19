二階堂富美尷尬拒手比愛心

23歲的二階堂富美現就讀一流大學，在片中挑戰全裸性愛場面。（蘇蔓攝）

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中國時報
報導溫博鈞

血淋淋呈現人性黑暗的青春日片《我很好》導演行定勳與女主角二階堂富美，為電影在「2018桃園電影節」台灣首映抵台造勢，18日媒體希望二階堂富美做「手指愛心」，以個性獨特聞名的二階堂富美笑說：「我不要比這個，好尷尬。」行定勳也問：「台灣也這樣做嗎？以為只有韓國流行。」不過他仍帥氣地比出來。

50歲的行定勳在原著漫畫誕生當時擔任電影副導，曾與林海象、岩井俊二等名導共事，還擔任《牯嶺街少年殺人事件》的收音工作，「那時我感覺台灣電影含有日本電影所沒有的潛力與能量，也讓我更喜歡台灣。」多次來台也讓他對台灣熟門熟路，最想吃的竟是「鹹豆漿」跟「蒼蠅頭」。

被問告白求救導演

《我很好》中同性角色間的愛與性頗受注目，被問「有無被女生告白過？」二階堂富美調皮地問行定勳「你有嗎？」引來大笑。她說自己參與攝影工作時常拍女體，每當她感受人體之美、「總感覺自己要轉性了，體悟了喜愛女人是怎麼回事。」倒是在描繪男體時無此感覺。「拍這部片時我常思考，任何人也許都有女和男的部分存在。」

《我》片在柏林影展拿下影展大觀單元（Panorama）的費比西國際影評人獎，行定勳自爆：「拍片的契機不是我，而是二階堂富美。她想了7年，我們在影展相遇時才促成，我感到非常幸運。」

電影將於9月21日全台上映，當天正是二階堂富美生日，她說：「不知台灣年輕朋友們能否接受這電影，真的希望大家來看。」

(中國時報)

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