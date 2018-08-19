汪俐伶光之魔法 素還真披風藏玄機

2018年08月19日 04:10 中國時報 李承陽 報導

汪俐伶再次為素還真設計新衣，風格依舊離不開光與影。（羅永銘攝） 圖片提供霹靂國際多媒體

霹靂布袋戲挑戰全新跨界合作，與7位台灣知名設計師，聯手打造霹靂藝術科幻特展展區「魔吞十二宮」的迷幻新裝時尚秀，共有12位面具英雄、12件全新戲服，站上華麗玄幻的時裝舞台，秀出霹靂新時尚。

由吳日云、甫月、潘怡良、康延齡、汪俐伶、陳科維、簡國彥7位設計師，用自己的風格分別設計魔吞不動城十二宮的12名代表武將，並以屬於武將的聖獸麒麟、蒼鷹、金獅、銀豹、鳳凰、荒狼、神猿、朱雀、白虎、赤龍、玄武及雲獸做發想。

當中汪俐伶日前為素還真出道30周年「蓮華誕」量身打造時裝版造型，以最先進的材質技術與俐落剪裁，重新解構麒麟星的意象並融入服裝的細節中。為了本次特展，她再次跨界為素還真量身定訂製古裝版新造型，依舊選用清雅脫俗的白色系搭配具有神祕魅力的紫色系，來詮釋素還真半人半仙的超脫氣質。

陳科維翻新玄武魄

細看服裝細節，獨特感光元素唯在強光的照射下，才可見披風中勾勒出的麒麟圖騰與中式風格線條，傳達素還真低調隱晦性格，也跟汪俐伶品牌精神與設計理念「在涅貴不緇，曖曖內含光」不謀而合。造型另一亮點為前身的麒麟角盔甲，取古代戰袍做為設計發想，在金屬色澤材質立體層疊結構中，再展現她玩味光影的折射手法。

而陳科維設計的玄武魄，靈感來自武士和歌舞伎，材質採用軟麻料、硬塑膠、水雕、蟒蛇皮，軟硬間的衝突象徵烏龜在海中與陸地，另一作品熾風翼，巧思源自燕子與紙飛機，材質採用水雕、羽毛、蟒蛇皮、羊毛，打造像是飛行般的輕盈感。

(中國時報)