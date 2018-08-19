GB鮮釀餐廳啤酒佐餐嘗新意

2018年08月19日 04:10 中國時報 何書青 報導

品嘗辛辣夠味的「紐奧良香煎海鱸」時，先品飲淡雅清新的「夏季派對愛爾」可凸顯海鮮滋味。（GB鮮釀餐廳提供）

以新鮮手工釀造啤酒著稱的「GB鮮釀餐廳」歡慶來台10周年，特別邀請來自美國逾16年經驗的首席釀酒師Gary Fritze來台，攜手台灣釀酒師陳明宏與紀建名，釀造全球首款、台灣獨家的India Pale Larger（IPL），這款清爽而保有焦糖甜味的啤酒預計10月限量上市。

GB鮮釀餐廳源自創辦人夢想打造提供新鮮釀造啤酒和手工現做美食的好地方，在全球33個據點中，除美國本土、夏威夷外，目前僅來台灣展分店，顯見對台灣市場重視。

啤酒擁多樣性

翻轉著台灣人熟悉以紅、白酒佐餐的概念，以各款啤酒佐餐，Gary Fritze說：「啤酒口味有著更豐富多樣的特性，因此更容易搭配食物享用。」若有需要，餐廳人員會推薦不同精釀啤酒，搭配各式前菜、主菜、甜品，讓餐食風味更加提升。

如主菜「紐奧良香煎海鱸」較為辛辣夠味，可先品飲淡雅清新的「夏季派對愛爾」凸顯海鮮滋味，再飲用帶苦的「佩爾愛爾Dry Hop版」，便可平衡料理辣味，而濃郁啤酒花和紐奧良辛香料的融合，讓整體口感更為豐富絕妙。精釀啤酒品嘗方式如葡萄酒，從聞香、觀看、啜飲、品嘗到感受，搭配不同酒杯，更能細品每種酒款的特性及微妙差異。

飲酒過量 有礙健康

(中國時報)