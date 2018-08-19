大員皇冠慶周年 好康密碼927

2018年08月19日 04:10 中國時報 劉育良 報導

好友同行，在舒服的客房內聯誼，其樂融融。（大員皇冠假日酒店提供）

酒店面向鹽水溪，貼近大自然，視野佳。（大員皇冠假日酒店提供）

台南大員皇冠假日酒店9月27日將慶賀開幕1周年，特惠好禮以享賓客！9月份周年慶「Eye上大員皇冠」專案，推出每人只要927元、雙人成行即可入住雅緻客房；身分證號碼有9、2、7者，用餐最高可享6折優惠，邀賓客和酒店一起同歡「慶生月」。

大員皇冠假日酒店一周年慶生，自9月1日起到9月30日止、每周日到周五推出的「Eye上大員皇冠」專案，住宿優惠每人927元、雙人成行即可入住雅緻客房，3人成行則入住豪華家庭房，此外，每人再加價1000元，立即升等為一泊二食專案，大啖自助式晚餐和早餐，此方案須另加10％服務費，專案每日最多5間房。

周年慶推好禮，讓賓客在相當舒服的床上一夜好眠，北面房間可以近看鹽水溪和出海口，以及田疇阡陌，南面房則可一覽安平港和市區，坐擁自然美景。房客更可盡興使用游泳池、健身房、三溫暖等設施，以及騎乘自行車，優游安平市區，體會台南特有的人文風情。

廣島生蠔無限供應

周年慶期間，酒店內各餐廳菜色全面升級，元素自助餐主打龍蝦3吃、爐烤和牛以及生啤酒無限暢飲。煉‧瓦日本特色餐廳主推爐端燒+壽司吧主題式吃到飽，選用日本廣島生蠔無限量供應。彩豐樓粵式中餐廳以及289吧同步推出多道驚豔美食。只要身分證號碼有9、2、7者，對中一個數字在各餐廳消費享9折優惠、對中兩個數字享8折、對中3碼享7折，如果連號對中927者可享6折，1人對中數字、最多10人同享優惠。此外，9月27日當日壽星者，2人起一同用餐，當日壽星免費，壽星需出示身分證正本。以上專案不適用於中秋節、包廂、桌席與酒類。

餐券線上同步開賣

生日有禮，生日前也有暖身，即日起至9月30日元素餐廳與線上訂購同步開賣自助餐券，合購6送1優惠價5880元，買10送2優惠價9800元，9月16日前更可享受買10送3只需9800元的好康。上述優惠餐券限平日使用（周日至周四晚餐時段），假日也可使用，但每人需要再加價299元。假日的定義為：周五晚餐、周六午晚餐、周日午餐及連續3日以上假期、國定假日。更多訊息可電06-3911899轉元素6620、煉‧瓦6630、彩豐樓6650、289吧6670。

(中國時報)