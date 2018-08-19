楊紫瓊當媽 槓上吳恬敏

2018年08月19日 04:10 中國時報 潘鈺楨 報導

吳恬敏在片中是單純的亞裔美國女孩，與本人背景不謀而合。（華納兄弟提供）

由楊紫瓊、吳恬敏、亨利高汀主演，台裔導演朱浩偉執導的電影《瘋狂亞洲富豪》，是25年來首部全亞洲卡司的好萊塢電影。楊紫瓊為演出此片不惜充當空中飛人，過去這一年除了此片還拍《葉問外傳：張天志》，過不久又要繼續影集《星際爭霸戰：發現號》拍攝，她笑說：「有時我會搞糊塗現在自己是誰？我是神舟號鑑長？不對，我是楊艾蓮！」

她在《瘋狂亞洲富豪》飾演想拆散兒子與女友的母親「楊艾蓮」，從小在亞洲長大的她，看過不少傳統大家庭令人畏懼的「虎媽」，並試圖建議她好好當個安分的女人家，「我在香港認識許多這種優雅的女家長，她們的『模樣』就像楊艾蓮，楊艾蓮早就深植在我心中。」她不想把楊艾蓮演成反派，「這個故事裡沒有壞人。如果我把她演得很壞，就沒臉見我朋友了。」

飾演兒子女友的是影集《菜鳥新移民》中的「虎媽」吳恬敏，她在美國出生，父母是台灣裔美國人，她背景與女主角不謀而合，不過險些因為檔期而無法參演。

吳恬敏險錯過演出

她說：「我幾乎都在拍影集《菜鳥新移民》，但我認為如果我沒有表達出這部電影對我的意義，我一定會後悔，於是寫信給朱浩偉『如果你能等我，我會為這個計畫投注所有心力，因為這對我意義重大』。」

飾演兒子的是新加坡旅遊節目主持人亨利高汀，朱浩偉透露，選角時全世界有幾千名演員來試鏡，巧的是當時辦公室有人在電視上看到亨利高汀，於是推薦給朱浩偉。亨利高汀說：「演出電影和當主持人截然不同。《亞洲富豪》中的每個人都有多年的拍片經驗，但我一次都沒有，我是片場裡最菜的人！」

(中國時報)