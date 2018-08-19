RICHARD MILLE表現完美工藝

2018年08月19日 04:10 中國時報 報導魏嘉虹

RM033紅金鑲鑽超薄自動上鍊腕表。圖片提供RICHARD MILLE

超薄腕表是鐘表世界中最微妙而優雅的機械結構，製表大師以精湛技藝，製作肉眼難以辨別的微小機件，以成就極致完美工藝，令人一見傾心、愛不釋手。

在設計與製表工藝上都深受賽車運動影響的RICHARD MILLE，致力追求創新意念與精密技術，跳脫框架的革新概念與對完美的堅持，讓品牌一再突破限制，打造兼具創新、功能與工藝之美的腕上藝術傑作。

RM 033超薄自動上鍊腕表的一大特色，在於其RMXP1機芯的設計，讓自動上鍊微型自動盤位置偏移了機芯的中心點，並以鉑金打造雙向上鍊偏心自動盤，因而在機芯厚度上減少寶貴的若干毫米，同時實現偏心自動盤的完美重量分配，達到最佳運作效能。種種巧思，成就了這枚厚度僅有2.60mm、不可思議的極致纖薄機芯。

RMXP1機芯 更精確走時

擁有29枚寶石軸承、擺頻為3赫茲的RMXP1機芯，配備可變慣性的自動彈跳平衡擺輪，取消了調節刻度，借助位於平衡擺輪上的4個小擺錘，實現更加精確且可重複的調節。此種平衡擺輪實為RICHARD MILLE重大技術創新，可有效增進腕表在震動、機芯組裝、拆卸時的可靠性，從而確保長時間更為精確的走時。

RMXP1機芯底板、夾板和擺輪夾板採用鈦合金製作。底板機件採用5級鈦合金及Titalyt處理工藝，夾板經過黑色PVD鍍層處理，可提高超薄機芯的整體堅固度及表面平滑度，確保齒輪系的良好運轉和機芯的高穩定性。鈦合金圓形表殼直徑45.70mm，厚度僅有6.30mm。完美曲線型表殼底蓋，是RICHARD MILLE著名腕表標誌。三件體表殼將表耳完全整合入表殼系統，以16顆5級鈦合金花鍵螺絲，及抗磨損316L不鏽鋼墊圈組裝而成，並經雙層O形密封圈完美封固，保障30米防水性能。

RM016 系列中最纖薄款

RICHARD MILLE經過多年研發後，推出的RM016超薄方形自動腕表（49.8mm×38mm×8.25mm），長方形表殼不僅打破現有系列一貫的酒桶型外形，亦為整個RICHARD MILLE系列之中最纖薄的型號。

(中國時報)