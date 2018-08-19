電競旺季到燦坤祭優惠

2018年08月19日 04:10 中國時報 報導王儒哲

配備全新高速Optane記憶體的msi GF63 8RC 15.6吋六核心電競筆電市價3萬7900元，比拚開機慢1～2分鐘現折2400元；慢2～3分鐘現折3000元，超過3分鐘再送羅技M171 無線滑鼠。圖片提供燦坤

時序來到第3季的電競旺季，燦坤即日起至8/31推出「筆電採購大攻略」，祭出多款電競筆電及桌機、螢幕等商品優惠。同時即日起至8/28全台燦坤門市獨家開放Surface Go預購活動，市價1萬2888元。於燦坤申辦中華電信699吃到飽方案，Surface Go 64G只要6888元；Surface Go 128G只要8888元，2款搭門號方案可再享12期0利率。在「筆電採購大攻略」活動期間指定筆電滿2萬送限量1000台的市價2990元SodaSparkle氣泡水機－經典款（含20組鋼瓶）；指定筆電滿3萬送限量1000個的市價4190元Targus 15吋NewPort雙用手提後背包。

燦坤觀察Intel日前宣布推出新的Optane記憶體，主要訴求支援數據中心所需要的大量儲存空間，並滿足消費者對速度不斷增加的要求。這種快速記憶體搭載電競筆電中主要可加速儲存效能，提高其反應速度。即起至9月底燦坤攜手Intel舉辦「Optane極速快感體驗會」，只要消費者帶家中老舊筆電、電腦到全台燦坤門市，與搭載Optane記憶體的筆電及桌機比拚開機速度，慢1～3分鐘，搭載Optane筆電有3000～4000元的折價優惠；而搭載Optane的桌機則有最高3000元的折價優惠，至於開機慢到超過3分鐘以上的筆電或桌機，再送安慰獎市價349元的羅技M171無線滑鼠。如配備全新高速Optane記憶體的msi GF63 8RC 15.6吋六核心電競筆電市價3萬7900元，比拚後開機慢2～3分鐘則只要3萬4900元，等於現折3000元的優惠，超過3分鐘再送羅技M171無線滑鼠；ASUS H-S640MB 8代i5高速桌上型主機市價2萬3900元，舊機慢2～3分鐘現折3000元只要2萬900元，再送市價349元的羅技M171無線滑鼠。

自「絕地求生」和「要塞英雄」等遊戲上線，吃雞類遊戲的玩家呈現爆炸式增長，符合吃雞類遊戲規格的電競商機應運而生。而在燦坤銷售數據顯示電競螢幕就占整體螢幕銷售約1成左右，進一步分析發現，電競螢幕銷售結構中有近半數皆為24吋以上的大尺寸電競螢幕。尤其電競螢幕中以曲面螢幕成長最為顯著，有高達3倍爆炸性的增長。ASUS VA326H 32型VA曲面電競顯示器市價1萬3900元，會員價9488元。

(中國時報)