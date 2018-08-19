台鈴GSX車系 驚喜新色限量登台

2018年08月19日 04:10 中國時報 報導郭隆富

台鈴SUZUKI GSX-R1000R白色版。圖片提供台鈴

台鈴SUZUKI為感謝喜愛GSX車系的消費者，針對2018年式GSX-R1000R與GSX-S1000於今日正式發表驚喜新色，GSX-R1000R限量15台白色、GSX-S1000限量15台消光黑色（黑豹版本搭配歐洲原廠彩繪線條），正式導入台灣市場，獨有車色彰顯車主氣宇不凡與獨有品味。

GSX-R車系自1985年發表以來，全球累計銷售已突破百萬輛，消費者讚賞於其動力的強悍，如賽車般熱血操駕樂趣及靈活的動態特性。而2017年於台灣發表的全新世代GSX-R1000，在3個月內已經銷售一空，成為台灣目前公升級超級跑車的銷售冠軍。

具備賽道DNA的GSX-R1000，具備SUZUKI獨有的RUN（走行）、STOP（停定）、TURN（過彎）3大特性，新世代GSX-R1000引擎源自於MotoGP賽車技術，稱為Broad Power System全域動力系統，同時搭配四大引擎新技術，SR-VVT可變汽門正時系統、S-TFI雙噴油嘴系統、SET-A排氣旁通閥門系統、S-DSI多層進氣岐管系統、不僅僅能實現低中高速轉速域完美的動力輸出，即便在台灣嚴格的排氣法規下，依然爆發出高達188ps驚人馬力，具壓倒其他競爭對手的實力，輕量化的鋁合金車架、前後懸吊系統，為SHOWA最新科技頂級的BFF零平衡前叉及BFRC零平衡後避震器，提供絕佳路感與車輛循跡特性。

而業界先進的電子控制系統如Motion Track ABS（彎道ABS），10段循跡控制系統，IMU慣性測量儀，MotoGP科技的Launch Control起步彈射系統，滑動離合器，雙向進退檔快速排檔系統、低轉輔助系統及一鍵啟動智能開關，仍然完整地實現在2018年式GSX-R1000R車款上。台灣限量15台GSX-R1000R白色版，建議售價82.8萬元。

車架懸吊系統則源自GSX-R1000的高強度的鋁合金環抱車架及後搖臂，同時配備預載及回彈阻尼可調式中置後避震器，與43mm倒立黃金前叉具備壓縮及回彈阻尼與預載可調整功能，BREMBO輻射對四煞車卡鉗，及採用英國製的Renthal鋁合金握把。而在科技方面，GSX-S1000也有裝備多功能LCD液晶儀表板，LED高亮度雙層煞車燈，及一鍵智能引擎啟動系統。台灣限量15台GSX-S1000特殊彩繪黑色版（暱稱黑豹版），建議售價58.8萬元。

誕生於1984年的ECSTAR是SUZUKI集團旗下代表純正頂級高性能的機油品牌，同時ECSTAR也是SUZUKI MOTOGP世界級賽事的贊助商，而全合成ECSTAR R9000 10W-40 MA2，是由SUZUKI所研發之頂級油品，特別適合SUZUKI GSX-R1000高性能車款使用，在引擎的潤滑、清潔、保護外，有效降低溼式離合器片的滑動、及動能耗損外，更能達成更佳的性能展現。而R9000 10W-40 MA2等級比一般MA等級能夠提供較低的傳動損耗，並提供更佳的止滑特性。」由日本原裝進口的ECSTAR R9000 10W-40 MA2，建議售價為850元，相信能為GSX-R1000與GSX-S1000的準車主，提供更好的動力及駕馭體驗。

即日起購買GSX-R1000R／GSX-S1000大型重型機車的準車主們，台鈴SUZUKI秉於企業社會責任及推廣SUZUKI SAFETY的安全概念，將贈送市價約5000元的「SUZUKI安全駕駛訓練課程」（贈送車主的重機安駕課程，自領牌日起半年內有效），讓您掌握騎乘知識，行得安全。

(中國時報)