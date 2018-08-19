低醣優脂高蛋白癌友營養補充三大關鍵

2018年08月19日 04:10 中國時報 陳昱翰 報導

在癌症治療過程中，營養介入時常被忽略，由於癌友營養不良，而影響癌症治療的進程，導致身體愈來愈虛弱。台灣腸癌病友協會理事長陳鴻華指出，一項針對癌症患者的營養介入調查，與全台共21家醫院合作，共計178位癌分別在營養介入前後進行訪談；針對癌症患者在計畫期間內，使用癌症專用營養補給配方後的評估，其結果顯示，約有7成的癌症患者體重增加，8成患者食慾、活動力及生活品質都有明顯的改善，可見對於癌症患者，積極補充正確營養是掌握抗癌的致勝關鍵。

台灣腸癌病友協會榮譽理事長王輝明進一步說明，癌症治療當中營養介入的時機也非常重要，癌症患者能不能順利度過抗癌的重要關鍵，就是有沒有正確的營養補充。市售有很多專門為了癌友訂製的癌症配方營養補充品，而其中補充的三大關鍵就是「低醣、優脂、高蛋白」，建議可以搭配日常飲食使用，可以讓整個治療的過程很順利，副作用降低，療效增加。

台灣費森尤斯卡比股份有限公司總經理邱建智表示，為響應公益，與台灣腸癌病友協會攜手舉辦「傳遞幸福 微笑加倍」公益影片分享活動，希望藉由專家們的呼籲及患者故事，邀請所有民眾踴躍參加，只要轉分享本次活動，將捐出市價等值50萬的倍速，用愛心做公益，鼓勵正在治療或準備接受治療的癌友，讓他們了解抗癌的道路上並不孤單，在癌症治療的過程中，有許多的支持與陪伴。

(中國時報)