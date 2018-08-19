低醣優脂高蛋白癌友營養補充三大關鍵

台灣腸癌病友協會與台灣費森尤斯卡比股份有限公司攜手響應「傳遞幸福 微笑加倍」公益影片分享活動。圖片提供禾唯

友善列印
中國時報
報導

在癌症治療過程中，營養介入時常被忽略，由於癌友營養不良，而影響癌症治療的進程，導致身體愈來愈虛弱。台灣腸癌病友協會理事長陳鴻華指出，一項針對癌症患者的營養介入調查，與全台共21家醫院合作，共計178位癌分別在營養介入前後進行訪談；針對癌症患者在計畫期間內，使用癌症專用營養補給配方後的評估，其結果顯示，約有7成的癌症患者體重增加，8成患者食慾、活動力及生活品質都有明顯的改善，可見對於癌症患者，積極補充正確營養是掌握抗癌的致勝關鍵。

台灣腸癌病友協會榮譽理事長王輝明進一步說明，癌症治療當中營養介入的時機也非常重要，癌症患者能不能順利度過抗癌的重要關鍵，就是有沒有正確的營養補充。市售有很多專門為了癌友訂製的癌症配方營養補充品，而其中補充的三大關鍵就是「低醣、優脂、高蛋白」，建議可以搭配日常飲食使用，可以讓整個治療的過程很順利，副作用降低，療效增加。

台灣費森尤斯卡比股份有限公司總經理邱建智表示，為響應公益，與台灣腸癌病友協會攜手舉辦「傳遞幸福 微笑加倍」公益影片分享活動，希望藉由專家們的呼籲及患者故事，邀請所有民眾踴躍參加，只要轉分享本次活動，將捐出市價等值50萬的倍速，用愛心做公益，鼓勵正在治療或準備接受治療的癌友，讓他們了解抗癌的道路上並不孤單，在癌症治療的過程中，有許多的支持與陪伴。

(中國時報)

台鈴GSX車系 驚喜新色限量登台 精釀啤酒全球瘋

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。