世界啤酒大賽台灣精釀不缺席

2018年08月19日 04:10 中國時報 周子傑 報導

禾餘麥酒的創辦人陳相全（Robert）始終著眼台灣這塊土地及在地穀物本色，試圖以科學眼光找出本地農作物的優點，同時思考土地正向發展的可能。攝影石智中 圖片提供各品牌

所謂精釀啤酒（Craft Beer），與我們日常所能買到的啤酒有何不同？據美國釀酒師協會於2014年修訂的定義，酒廠年產量必須少於600萬桶、非精釀啤酒製造商的持股必須小於25％（亦即要能保證酒廠能獨立運作），且只能採用傳統的啤酒釀造原料及天然發酵原料。

台灣在1987年開放菸酒市場，開始允許外國啤酒進口，在90年代開始有一波比利時啤酒進口到台灣，成為本地精釀啤酒市場的先鋒，更是後來台師大地區幾間咖啡館及Live House（如Cafe Odeon、Cafe Bastille、「挪威的森林」及「海邊的卡夫卡」等）等「文青」地標的必備。緊接著於2002年，因應台灣加入世界貿易組織（WTO），政府廢止菸酒專賣並開放民間投資釀酒廠，開啟了包括「北台灣麥酒」及「金色三麥」等民營精釀啤酒品牌投入市場。

3年前，有一波投入精釀啤酒事業的品牌及酒廠加入戰局，包括2015年率先將台南白玉米及台中小麥芽等本地農藝作物加入啤酒釀造的「禾餘麥酒」；以及在同年引進多個國際精釀啤酒品牌的「啜飲室」，讓我們見識到原來喝啤酒並非只能在熱炒店或KTV，也可以是在一個宛如星巴克的舒服空間裡，讓精釀啤酒成為生活態度及品味延伸。啜飲室背後的5位靈魂人物，更於隔年在汐止成立結合觀光及教育性質的自家精釀酒廠，亦即「台虎精釀」的由來。

台創意技術不輸歐美

從2016年開始，本地精釀啤酒品牌便不曾在國際各大啤酒競賽中缺席，以「24節氣系列」啤酒打響名號的「啤酒頭」，於今年3月有「啤酒界奧運」之稱的世界啤酒大賽（World Beer Cup）中，以加入東方美人茶增添風味的「立秋」茶啤酒站上世界之巔，在競爭激烈的「香草與香料啤酒」項目拿下銅牌；金色三麥更以「蕎麥拉格」順利在「特色啤酒項目」奪下銀牌。雙雙說明了台灣原生的精釀啤酒，論技術與創意皆已擁有與歐美大廠平起平坐的實力。

另一個好消息是，3年前從原本僅占國內啤酒市場不及1％份額的精釀啤酒，已逐漸成長至1.7％，雖然跟老大哥台啤相較之下不及九牛一毛，但我們樂觀地看待，本地精釀啤酒正逐漸打開本地人的心防，並以充滿在地精神的創意，讓啤酒回歸本就豐富多元的迷人樣貌。

隨著工業化及冷卻設備等科技的進步，啤酒曾一度喪失與釀造所在地環境之間的緊密連結，但當我們回顧啤酒歷史，會發現它一直都是極其在地化的農業副產品。當人們逐漸喝膩了商業啤酒，便不由自主開始尋找大眾品牌之外，能提供他們多樣、廣泛甚至隨季節更迭推出的嶄新風味。能因應當地文化、市場及口味而變化，同時能在品質與風格取得平衡的精釀啤酒便順勢興起。正當精釀啤酒重新拉近人們與環境的距離，許多釀酒師進一步發現，「愈在地，愈國際」的啤酒，既充滿創意，更是一門好生意。

喝一口體會台灣四季

以本報這次走訪的北台灣麥酒、啤酒頭釀造、禾餘麥酒及台虎精釀為例，他們雖都是本地別具特色的酒廠，卻各自對於「在地化」與「台灣特色」有截然不同的詮釋。

對曾在美國酒廠任職的禾餘麥酒創辦人陳相全（Robert）來說，唯有在地思考或使用在地原物料，才有跟國外酒廠一較高下的機會。相較於競相將本地特殊風味加入啤酒釀造，以博取更多話題及曝光，禾餘始終著眼台灣這塊土地及在地穀物的本色，「跳脫狹隘認定，以科學眼光發現本地農作物的優點，將之轉化成另一種美好，同時思考如何使土地有更正向的發展。」令禾餘的「盈溢白玉」、「丹橘月光」及「硬紅春」麥酒，彷彿化身精釀啤酒圈的鄉土詩人。

以「24節氣啤酒」串起台灣四季風味的啤酒頭，每一支大膽絕倫的啤酒風味背後，其實都藏有縝密思考，在傳統釀造及現代風味取得完美平衡，如「小滿冬瓜茶啤酒」以本地絕無僅有的冬瓜糖，取代比利時啤酒傳統釀造裡的甜菜糖；以德式煙燻啤酒為基底的「清明煙燻啤酒」，則將山毛櫸烘焙麥芽的傳統焦香，巧妙替換成台灣艾草的焚香。身兼北台灣麥酒及啤酒頭釀酒師的段淵傑，一方面謹守北台灣創立以來的比利時啤酒風格，同時念茲在茲台灣豐隆而甜美的各種水果，荔枝、芭樂、烏梅、玉荷包及金桔，相繼在他手裡化成比利時啤酒常為人津津樂道的清甜果香。

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(中國時報)