八二三60周年文史展在新北

八二三60周年文史展在新北。圖片提供新北市政府民政局

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中國時報
報導楊閔惠

北市是全臺最多八二三戰役戰友及金門鄉親的城市，今年適逢金門八二三戰役60周年，新北市政府特別與金門縣政府、陸軍第六軍團關渡地區指揮部、新北市八二三戰役戰友協會合作，於8月21日至27日在市府一樓中庭舉辦「走過烽火－新北市紀念八二三60周年文史展」，感念當年付出血汗及青春保衛國家安全的英雄們，並向奮戰犧牲的烈士，及在彈雨中負責搶運軍需物資的金門民防隊員致上最高敬意，也期望喚醒民眾體認「戰爭無情、和平無價」的真諦。

陳展內容除有八二三戰役史、老照片、戰友見證區、金門鄉親在新北等靜態內容，並別出心裁設置體驗區，讓民眾回溯八二三戰役的歷史與記憶，六軍團關指部更出動當年戰備英雄之一的105榴彈砲，搭配地雷、砲彈音效，及防搶灘軌條砦、防空降樁、玻璃碎片等場布，是軍事迷不可錯過的拍照場景。

心戰喊話競賽送好禮

另外，文史展還將金門「馬山播音站」搬到現場，民眾可體驗當時前線心戰喊話的情境，當年鄧麗君2度在馬山播音站向大陸心戰喊話，據說讓不少大陸民眾嚮往自由臺灣。

市府也將在8月22日到24日邀請同仁及參觀民眾參與心戰喊話廣播錄音競賽，每日10：30～11：30開放現場報名，中午12點到下午1點比賽，評選內容包括語言表達、流暢度、以及情境表現，優勝者可獲得民政局提供的開運石獅子、關公刀或文昌筆造型開運印章，以及參加獎神明馬克杯等文創商品。

砲彈紀念品難得一見

這次文史展並展出金門酒廠與金合利菜刀展出砲戰紀念酒，以及以當年砲戰的彈殼做出來的菜刀、珍藏一甲子的八二三真實砲彈等，在臺灣地區堪稱最盛大、最難得一見的八二三戰役紀念活動，千萬不可錯過。

（新北市政府民政局廣告）

(中國時報)

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