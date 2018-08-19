塑橡膠及製鞋機械展吸2萬國內外買主參觀

ShoeTech Taipei參展廠商為外貿協會董事長黃志芳（左二）、副總統陳建仁（左三）及立法院院長蘇嘉全（右二）等貴賓介紹產品。圖片提供外貿協會

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中國時報
報導黃詩芬

由外貿協會與機械公會共同主辦的第16屆「台北國際塑橡膠工業展（Taipei PLAS）」及首屆「台北國際製鞋機械展（ShoeTech Taipei）」，日前在台北南港展覽館1館盛大開展，展期至19日止。兩展合計共有533家廠商參展，使用2738個攤位，完整呈現塑橡膠及製鞋機械上中下游產業鏈，提供一站式採購平台，預計吸引近2萬名國內外買主前來參觀。

開幕典禮邀請副總統陳建仁、立法院院長蘇嘉全、經濟部政務次長曾文生、立法院祕書長林志嘉、經濟部國際貿易局局長楊珍妮，以及主辦單位中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳與台灣機械工業同業公會理事長柯拔希等貴賓，到場揭開展覽序幕。

今年兩展首度同期同場地展出，其中「台北國際塑橡膠工業展」集結鳳記、鼎坤等國內外知名大廠，展出運用控制系統、數據分析、物聯網及遠端監控等智慧機械與智慧製造方案，滿足各式加工需求。首屆「台北國際製鞋機械展」則有佰龍、鼎聖等指標廠商參展，展示結合即時數據回饋、節能系統、智慧手臂等自動化、智慧化製鞋設備。更多資訊請至官網www.taipeiplas.com.tw及www.shoetech.com.tw查詢。

(中國時報)

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