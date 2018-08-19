網路投保台灣人壽旅平險抽好禮

2018年08月19日 04:10 中國時報 報導楊閔惠

台灣輕、熟女熱愛結伴出國旅遊，使用網路投保旅行平安險（簡稱「旅平險」）成主流，中國信託金融控股公司旗下子公司台灣人壽保險股份有限公司（簡稱「台灣人壽」）發布一份網路投保旅平險的內部客群分析顯示，投保保戶族群以女性為主占近6成，尤以40至49歲占32％最高；其次為30至39歲占27％，顯示快速便利的網路投保已成為30至49歲女性出遊投保旅平險的最愛管道！此外，這群女性最喜歡出遊的國家，第一是日本與韓國占54％、其次是港澳大陸占22％。

台灣人壽莊中慶總經理表示，有愈來愈高比例的國人偏好自由行，上網蒐集旅遊資料的習慣也讓24小時全年無休的網路投保，成了自由行民眾最愛的投保管道。網路投保具有隨時可保、3分鐘完成、行動載具或手機即可操作的特性，非常適合工作忙碌、講求快速便利的現代人，也漸成趨勢，並助長了旅平險大幅成長，根據金管會統計，2018上半年網路投保的保費收入即逼近新台幣12.1億元，比去年同期增加2.32倍。

再從台灣人壽保戶網路投保件數統計分析，保戶購買旅平險幾乎占了6成，且幾乎都有附加「海外突發疾病醫療健康保險」，顯示保戶充分了解可以保險緊急支應沒有健保補助的高額醫藥費，以及突發意外與突發疾病風險的分攤，具有高度保障意識。

為了鼓勵民眾強化旅遊保障，台灣人壽於暑假期間更推出「這夏真的來了 旅遊萬歲享樂有禮」活動，不僅提供限量阿龍周邊商品吸引民眾成為網路會員、挑戰保險隨堂考，購買任一網路投保商品即可享WiFi機與SIM卡租用優惠價，還能抽萬元空氣清淨機和東京來回機票，旅平險保費達新台幣600元以上抽獎次數還能再加10次，詳情請見台灣人壽網路投保活動網頁（bit.ly/2LUQQF8）。

(中國時報)