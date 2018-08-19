徐偉達 以精品觀念收藏古董

2018年08月19日 04:10 中國時報 報導何志平

長安畫派何海霞作品。（楊小寧提供）

徐偉達認為收藏要有精品意識。（中濠典藏提供）

中國近代的鑒賞家能人輩出，舉凡古書畫、佛造像、玉器及瓷雜類等，無不在近代文物復興運動及改革開放後大放異彩。從老一代的吳湖帆、陸儼少、錢鏡塘、程十髮等，他們不止是繪畫大家，更具有非凡的眼力，讓後學者能跟隨正確的腳步前進。

打從17歲進入上海文物商店，從此踏上書畫鑒定之路的徐偉達，匆匆已過56個年頭。精神矍鑠的他談及過往的鑒定及趣事如數家珍，尤其1962年入行時有幸先後跟著書畫鑒賞家朱念慈及謝稚柳學藝，讓他一股腦鑽進浩瀚無邊的中華文化中。他說，書畫鑒定絕對是「師傅領進門，修行看個人」的行業，它在掌握基本要領後，還要看個人的領悟力，要看足夠的東西，眼力勁和經驗才會逐漸積累和提升。文革時期錢偉達進入上海博物館的「文清」小組，負責接收並整理查抄的數十萬件書畫，是真正奠定他所謂「看過足夠東西」的基礎，也讓他在其間如魚得水，大量吸吮著中華深厚的文化底蘊。

啟功親肇題寫藏頭詩

上世紀70年代，文革查抄的古玩開始退回，在當時文物只能賣給國家，私人是不能流通買賣的。徐偉達說，當年他所在的上海文物商店的藝術品來源，一是工藝品進出口公司一批文物移交給上海文物商店；一是「文清」小組撤消時退不掉的藝術品交給了文物商店，使文物商店收藏的畫數量是全國第一。他說，1991年離開文物商店的時候，書畫就有四、五十萬件，瓷器大概也有幾十萬件。而整理出來的就放在店裡銷售，一年總有兩、三千萬的收入吧！

在逾半世紀的鑒賞生涯中，徐偉達最自豪的是，啟功親肇題寫「偉達徐公」專門為他寫的藏頭詩對聯「偉才自古稱豪傑，達道於今見運籌」。他說，1988年時他被聘為全國文物鑑定委員會委員，當時發證書的就是國家文物鑑定委員會主任啟功。後來有人出價百萬人民幣欲求此對聯，但被徐偉達婉拒，因為在他看來這件作品是友誼的象徵，它所蘊含的記憶是無法割捨的寶貴財富。尤其在當時百花齊放的藝術大家時代，隨著時間逐漸凋零後，偶而看到這些大家的作品時，埋藏在心中深處的記憶頓時鮮活了起來。

不論哪時代的古玩市場總是贗品充斥。1990年徐偉達被中國文化部聘為國家文物鑒定委員會委員，1991年，徐偉達到香港曾給蘇富比及台灣佛光山藝術館做過不掛名的顧問。除此之外，他很少給市場看畫，他說，這個市場太過複雜，很可能在不經意之間的鑒定而得罪人。反而是為國家保留國寶級精品的責任及成果是他在任內兢兢業業，念茲在茲的志願。他說，經手鑒定確認的國寶級文物可不少，重要的是能否真實的、別具慧眼的替國家保留下珍貴、真實的古物。

為國家保留國寶級古物

徐偉達自豪的指出，譬如徐熙的《雪竹圖》，當時很多人不認為是真品，但謝稚柳先生和他是看好的，後來也是他們文物商店提供給上海博物館珍收藏的；再如唐伯虎的《東方朔》人物像，在當時也是一批人不看好是真品，但他最後仍堅持保留下來，現在這幅《東方朔》也是上海博物館的館藏珍品；此外，夏昶的《墨竹圖》、陳洪綬的《春夏秋冬》花卉四條屏等等，在在都是國寶級的文物，而這些現在都是博物館的一級文物藏品。

徐偉達在1991年離開上海文物公司後，靠著積蓄和過人、狠辣的眼力勁，慢慢的開始收藏字畫，以精品概念收藏古董，也是他不斷身體力行帶動出來的。他說，最喜歡和志同道合的朋友談畫看畫，因為和別人說說自己喜歡收藏字畫，總比買奢侈品要上檔次得多。古話說：「亂世藏黃金，盛世藏古董。」這時代真正藝術品的投資回報勢必會遠超出房地產了。

藝術典藏圈

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(中國時報)