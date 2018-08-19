高一新鮮人的入學準備

2018年08月19日 04:10 中國時報 報導周長泰

暑假已經進入倒數的最後半個月，高一新鮮人也將正式邁入人生另一個階段。面對這人生新的旅程，部分同學還是懵懵懂懂，雖然有些期待，但也有些許的擔憂吧！

高一新鮮人面對即將到來的高中生活並沒有想像中的輕鬆，而是充滿全新的挑戰，除了課業比重增加為國中的數倍甚至是數十倍外，可能還會開始面臨通勤時間增加與社團活動增加，睡眠時間減少的問題，所以如何將時間有效的分配、運用，成為未來高中生活的重要課題。

時間管理很重要

優勝學習的莫妮卡老師說，「時間管理」的養成，對新鮮人來說是相當重要，善用一些零星的時間來做學習填補，例如平日等車、搭車、午休時間，與其用來發呆、滑手機，時間一樣過，倒不如善用這些零星的時間背背單字、數學公式。

特別像是是英文單字，國中要求4000單，到高中變成7000單甚至更多，高中整整增加1倍的單字量，如果不能善用時間，在這裡多花點心力，將會發現考卷上的成績數字是會愈來愈難看。

高中生活的重頭戲就是「社團」。而高中社團，不外乎大傳、熱舞、熱音、吉他、籃球……等，高一新鮮人面對五花八門的社團該如何選擇，又該如何安排。莫妮卡老師建議新鮮人，選擇社團時除了考慮自己的興趣外，最好先提前了解一下這些社團的時間安排，千萬不要因為社團活動而荒廢了自己的課業，如果可以在經營社團下兼顧自己的課業，那麼社團活動也可以做為繁忙高中生活的一個調劑。

調整心態享受高中生活

有些剛升上高一的同學，或許因為考場失利，讓自己心理上有些不平衡；也有些同學則是考神眷顧，完成夢想，卻也開始害怕在充滿競爭的高中裡，自己會落後。莫妮卡老師提醒有這些想法的新鮮人們，當你來到這個學校，或許已是「命中注定」，與其沉溺著過去的失敗或是擔憂著未來的失利，倒不如好好享受這高中生活，開啟屬於自己的「奇幻旅程」。

(中國時報)