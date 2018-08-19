北半球超高溫 溫室地球將成真

2018年08月19日 04:10 中國時報 撰文地理名師蘇偉

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命題：中國時報12年國教團隊、蘇偉老師

近日來網路上瘋傳的消息，指出北極圈境內溫度，一度達到30℃高溫，西伯利亞北部地區，甚至達到了不可思議的32℃。全球變暖導致北極的冰川融化，海冰成倍減少。科學家預測北冰洋的海冰將在20年內全數消失。

姑且不論這樣的數據與融冰速度是否可靠，但今年夏季北半球高溫不斷破紀錄，引發許多前所未見的嚴重災害卻是真實在發生。例如2018年8月美國加州北部嚴重的森林大火肆虐，延燒面積已逾1150平方公里，等於燒掉約4個台北市（門多西諾複合大火，為加州有紀錄以來規模最大的野火），受到當地乾燥、高溫、強風三大氣候因素影響，延燒規模會愈來愈大。估計有2萬名民眾受到影響被迫搬遷。

另外，地處北歐的芬蘭，一般8月均溫只有19度，因此一般家庭都未裝設電風扇、冷氣等設施。但今年夏季熱浪來襲，氣溫超過30度。赫爾辛基的「K-Supermarket」超市決定免費開放顧客在店內吹冷氣過夜，還提供免費宵夜和早餐，吸引民眾前往打地鋪兼消暑。瑞典第一高峰喀布內卡塞山的南峰，也因天氣太熱造成冰川積雪消融，高度矮了4公尺，「降級」成為該國第2高峰。

把焦點轉移到中國大陸，因為連日高溫，許多民眾前往避暑大省－雲南旅遊。然而龐大的遊客量，擠爆了雲南麗江火車站，估計每天有20多萬人次湧入麗江古城，2萬多人次擠進瀘沽湖，都超過最大遊客承載量，規模之大堪比春運。甚至有位來自非洲衣索比亞的舞蹈表演者，在重慶工作超過11年，被連日高溫熱到受不了，於是向公司請「高溫假」，回老家避暑。

1. 影響一地氣候特徵的原因很多，包括（甲）地形阻擋（乙）副熱帶高壓籠罩（丙）赤道低壓帶影響（丁）深入內陸、距海遙遠（戊）洋流流經。根據文章敘述，美國加州當地夏季乾燥的原因為何？

（A）甲乙（B）乙丙（C）丙戊（D）丁戊（E）乙戊

2. 芬蘭地處北歐，也是世界著名的旅遊勝地之一。如果暑假時預計安排自由行到芬蘭，下列何者最不可能是在當地的體驗？

（A）參訪著名的聖誕老人村

（B）品嘗馴鹿肉製成的餐點

（C）體驗極圈內地熱溫泉泡湯

（D）在冰蝕湖上搭乘水上飛機

3. 雲南省雖然位於中國南部地區，但是因為地勢較高，故氣候涼爽，再加上雲貴高原獨特的地形景觀，吸引大量遊客。請問該地形的地形作用與下列何者類似？

（A）青藏高原上的湖泊

（B）安地斯山脈的形成

（C）黃土高原的千溝萬壑

（D）巴爾幹半島南部的地形

4. 重慶被稱為中國華中一帶的火爐城市，用來形容其夏季天氣酷熱難耐。除此之外，重慶與武漢、南京被傳稱為「三大火爐」。請問造成這樣夏季酷熱的原因為何？

（A）地勢封閉，溼度較高，不易散熱

（B）背盛行風，焚風效應明顯

（C）高壓籠罩，降雨量少，致使溫度飆高

（D）洋流流經，使得氣溫悶熱

答案：ECDA

(中國時報)