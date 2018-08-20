亞運首日 中華隊射下第一金

2018年08月20日 04:11 中國時報 鍾亞芳 、 黃及人 、 黃邱倫 ／綜合報導 ／綜合報導

2018年雅加達亞運19日正式展開各項賽事，中華代表團首日就傳捷報，先是蔡澤民在男子武術長拳摘下銅牌，接著呂紹全、林穎欣也於射擊10公尺空氣步槍混合團體賽，以創大會紀錄的494.1分，射下我國本屆首金，接著跆拳道品勢男子個人陳靖、女子團體賽添得雙銅，首日中華隊就有1金3銅落袋。

1金3銅落袋 獎牌榜暫居第6

截至昨晚11點為止，中華隊首日在獎牌榜暫居第6，不過呂紹全、林穎欣20日都將在10公尺空氣步槍個人項目出賽，可望替我國再添獎牌。特別是林穎欣今年5月在世界盃射擊賽摘金，也被寄望在混團與個人賽包辦雙金。

本屆亞運射擊首次設置男女混團賽，呂、林的奪金之旅則猶如洗三溫暖，上午資格賽，兩人發生不少失誤，射出829.8分，僅以0.1分之差氣走新加坡，以吊車尾的第5名晉級決賽，南韓則以836.7分拿下資格賽第1。

呂紹全、林穎欣 如洗三溫暖

所幸決賽兩人展現水準，第1階段3輪射擊取得領先地位，第2階段4輪淘汰賽分別擊敗蒙古、南韓、印度，最終與中國大陸楊皓然／趙穎慧對決，呂、林發揮默契，以494.1分比下對手的492.5分，替中華代表團奪得本屆亞運第1面金牌。

「拿到中華隊第1金沒有特別的感想，覺得很開心。」呂紹全戴上金牌，滿臉笑容地說，其實資格賽沒打好，後來知道有進決賽，覺得要先把預賽打不好的部分先放下，專心準備決賽。特別是決賽的前半段最重要，一定要打下好基礎。

中華第一牌 蔡澤民武術摘銅

至於能在決賽擊敗其他勁敵，搶下金牌的關鍵，呂紹全認為：「默契很重要，時間也是重要的因素，如果時間分配錯誤，就會害到隊友。」最後他更笑說：「我們得默契還ok，但就是我自己的個人技術還要再加強。」

中華隊本屆亞運首面獎牌則出現在武術賽場，蔡澤民以9.70的高分摘銅，也贏得中華武術隊在亞運史上首面長拳獎牌。可惜跆拳道品勢項目有兩組人馬殺入4強，男子個人賽陳靖以0.09分之差不敵伊朗對手，女團賽陳以瑄、陳湘婷、林侃諭則惜敗泰國，雙雙無緣決賽，以並列銅牌作收。

(中國時報)