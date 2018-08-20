兩岸求同存異 創造雙贏 賴揆盼陸 如太陽溫暖台灣

行政院長賴清德針對兩岸關係提出新論述，指出兩岸應該「求同存異」，共同創造雙贏。（王德為攝）

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中國時報
彭琳、／台北報導

行政院長賴清德上周五（17日）接受本報專訪時，針對兩岸關係提出新論述指出，兩岸現階段應該「求同存異」，「用對話取代對抗」、「用交流取代圍堵」。他以「北風和太陽」的寓言故事比喻，希望中國扮演「太陽」，對待台灣應像「太陽」一樣溫暖，共同為兩岸創造「雙贏」，達到和平發展的目標。

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用對話取代對抗

賴清德接任行政院長即將滿一周年，談到兩岸關係問題時，賴清德兩度重申總統蔡英文2016年就職演說中的「新四不」：誠意不變、善意不變、不會走回過去威權對抗的老路、也不會在威脅壓力下屈服。

賴清德提出新的兩岸政策觀點認為：「兩岸關係現階段應該要求同存異，先擱置爭議，因為地理相近、利害相依，應該要用對話取代對抗，交流取代圍堵，透過交流增進彼此瞭解、理解、諒解、和解，然後和平發展，這才是台灣社會的普遍共識。」

近期兩岸關係出現許多變化，包括蔡英文在洛杉磯造訪85度C後遭大陸網友抗議、國際航空公司更改對台灣稱呼、明年台中東亞青運遭取消、邦交國生變、台灣參與世衛大會受挫等，讓兩岸關係冷到不能再冷。

用交流取代圍堵

賴清德認為，我方政府屢屢釋放善意，希望對岸能夠看到這一方面，就像伊索寓言中的「北風與太陽」一樣，中國應該當「太陽」，陽光、空氣、水是生命需要的3元素，每個人都需要太陽，但是每個人都躲北風躲得遠遠的，北風越用力吹，會讓人衣服穿得更厚、拉得更緊或躲在屋內，中國能了解多少，可能還需要時間。

賴清德也表示，從前總統馬英九到蔡英文，台灣都主張和對岸建立友善的關係，透過交流、持續性的協商談判，建立彼此的關係，這些政策都沒有改變，唯一不同是對「九二共識」的看法。

他說，中國要了解，台灣有兩個政黨，政治理念或有不同，應該了解差異性，就算沒有接受九二共識，蔡英文也有合理的主張，並對中國傳達釋出善意，可惜改變最多的是中國的態度。他期望可以正視小英總統的善意，及台灣人民希望透過交流達到「雙贏」及「和平發展」的目標。

(中國時報)

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