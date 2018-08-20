均衡台灣 賴揆將修《財劃法》

2018年08月20日 04:10 中國時報 張語羚 、 呂雪彗 、彭媁琳／台北報導 、彭媁琳／台北報導

行政院長賴清德就任在9月將滿1周年，賴清德說，將在「適當時機」啟動《財政收支劃分法》修法，這是他「均衡台灣」的理念，會秉持劃一直轄市與縣市分配基礎、調濟地方財政盈虛等5大原則來修法。他強調：「台灣22個城市，手牽手一起往前走一步，比任何一個城市往前走一百步還要重要」。

等待選後 適當時機啟動

賴清德接任閣揆1年來，提出拚經濟四大措施，從減稅、加薪、公共建設、長照等4大公共面向著手，明年預計推出第2波稅改，新增綜所稅扣除額項目，拚經濟要讓全民有感。

賴揆說，未來一年最優先工作，「還是拚經濟」，將繼續致力在減稅、加薪、推動公共建設、建立友善育兒與老人等四大面向進行「有感」施政。他對上任以拚經濟的成果，琅琅上口。他說，今年前7月有152件投資案，金額達到1.5兆餘元，年增11.33％；另在兼顧環境保護下，「攸關投資的環評案多能通過」。

賴揆透露，《財劃法》修法最快要等年底地方選舉結束後才會啟動，但最快何時會送入立法院審議？賴揆低調的說，「要適當時機才會提出。」他明確表示，下會期是預算會期及選舉會期，還不會送出《財劃法》修正案。

懷抱理念 5大原則來修法

「修改《財劃法》是我均衡台灣的理念」，台灣要均衡發展，非直轄市要有人、有錢。賴揆舉例非直轄市與直轄市同職務不同職等，應提高職等，以利留住專業資深人才。另非直轄市人口出生率很低，他提出少子女化政策，希望讓青年願意留在故鄉養兒育女。

《財劃法》修正案攸關地方財源，賴揆說，新財劃法修正會秉持5大原則，包括堅守擴大中央統籌分配稅款規模、劃一直轄市與縣市分配基礎、調濟地方財政盈虛、強化地方財政努力誘因機制及落實財政紀律等。

不過，賴揆說，即使《財劃法》尚未啟動修法，部分政策已調整先行，主計總處修正《中央對直轄市及非直轄補助辦法》，直轄市及非直轄市都可獲得中央一般性及專案性補助，藉此挹注地方政府更多財源，例如長照2.0、少子女化、前瞻建設等重大建設，下放更多補助款給地方。

另保障地方政府獲配財源不低於103年標準，賴揆說，換句話說「只會增加不會減少」，再透過設定獲配財源成長率等準則，增加各地方政府獲配援助，另健保負擔也全歸中央。

(中國時報)