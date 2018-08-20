疲勞轟炸 避免對手操作議題 賴揆3天1專訪 搶救選情一肩扛

2018年08月20日 04:10 中國時報 張理國 ／台北報導 ／台北報導

9合1選舉破百倒數，行政院長賴清德，近期密集接受媒體專訪，從7月中內閣改組以來，1個月內已接受10個場次不同媒體訪問，平均3天1訪。學者認為，賴揆除了搶救選情民調，也有一肩扛起9合1選舉重責之意，而對民眾進行疲勞式轟炸，亦有讓議題老化，以免在野黨在選前操作。

不過，親近賴清德人士表示，賴揆一路以來解決「五缺」深獲產業界認同，尤其近期的少子化對策方案等「有感」作為，在地方選舉將會有決定性影響。

賴揆不辭勞苦接受電視、報紙、雜誌、網媒的專訪。中山大學政治學研究所教授廖達琪認為，賴揆密集上電視，無疑是希望拉抬選情，但過多的訪問也可能因為失言適得其反，賴揆的政治前途現與2018選戰完全結合，在閣揆職務上稍有閃失，就不必指望2020年。

但廖達琪認為，這次地方選舉，是賴揆在扛選舉的擔子，因為年底選得不好，閣揆必需請辭負責；而面對民進黨施政不佳，透過訪問對選民疲勞轟炸，也算「戰略運用」的一環，因為多項備受批評的政策，一旦透過反覆的議題發酵，等到選舉時相關議題已經老化、疲乏，這些老掉議題，不利在野黨選前操作。

台大政治系教授王業立表示，賴揆上電視大談政見，但政策說明要看實際成果如何，民眾有自己的感受，像是中部的空汙問題如果沒有改善，就算政府再怎麼宣傳也沒有用，又如經濟問題，蔡英文總統說是20年來最好的狀況，但民眾如果感覺薪水沒有增加太多，也不會發生太多效果。

賴揆日前接受專訪時老神在在，說對年底選舉有信心，目標是保住所有民進黨執政縣市。言下之意，對於保住閣揆的位子信心滿滿。

親賴人士表示，賴揆的信心不是憑空而來，去年上任後賴揆密集召開會議，針對產業界「五缺」積極提出解方，大力鬆綁法規，應可獲得產業界肯定，此外，政院推出的「少子女化對策」是有感作為，在公共資源相對貧瘠的省轄縣市，更是能感受活水注入的差別，在地方選舉會有決定性影響。

(中國時報)