破天荒小英抵休士頓 首度參訪NASA

蔡英文總統（左三）19日與外長吳釗燮（左一）、總統府祕書長陳菊（右二）、駐美代表高碩泰（右一）到美國國家航空暨太空總署（NASA）所屬詹森太空中心，參訪控制中心。這是我總統首度造訪美官方機構。（代表團提供）

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中國時報
／休士頓報導
蔡英文總統在當地時間8月18日結束貝里斯出訪行程，抵達美國休士頓過境，晚間出席僑宴，向在場僑胞揮手致意。（中央社）

蔡英文總統在休士頓時間19日上午赴美國國家航空暨太空總署（NASA）所屬詹森太空中心，參訪控制中心、太空站訓練區，總統府強調，這是我總統首度造訪官方機構。NASA特別安排蔡英文會見台裔太空人林其兒。蔡英文說，她讓台灣人感到與有榮焉。

蔡英文一行人在18日下午抵達休士頓，受到數百位台僑歡迎，她並與總統府祕書長陳菊在休士頓會合，共同出席僑宴，約有千餘位台僑與會，僑務委員代表宋明麗表示，這是歷年來在休士頓規模最大的僑宴。

但是一如在洛杉磯，在蔡英文下榻飯店和僑宴場所外，也有數十位來自台灣的泛藍團體抗議，另有數百華僑團體代表，在「全美中國和平統一促進會」的籌組下，在警方劃設的陳抗區裡，舉牌抗議，並高喊「反台獨」、「九二共識不能迴避」等口號。現場多位僑胞說，不希望台灣是麻煩製造者，但是蔡英文雖說要「維護台海和平穩定」，但又不接受「九二共識」，推動文化台獨和去中化，令人擔心，因此參加抗議活動，呼籲兩岸同胞都有責任支持兩岸和平發展與統一。

NASA多年來與我國家太空中心、中科院以及主要研究機構都有相關合作，這次蔡的到訪，主要將參訪任務控制中心及太空人訓練設施，停留約2小時。

台裔太空人林其兒在台北出生，母親為台灣人，2009年獲選成為NASA Group 20的太空小組成員，是第1位在台灣出生的太空人，蔡英文盼林其兒有空可返台灣一遊。

蔡英文19日中午將出席台商產業論壇，之後轉往參訪德州醫學中心新創基地。預計19日晚間蔡英文將結束行程返台，預計台北時間20日近午夜時返抵國門。

(中國時報)

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