美台漸進式突破 陸學者批擦邊球

2018年08月20日 04:10 中國時報 林勁傑／綜合報導

蔡英文總統在休士頓參訪美國國家太空總署（NASA）所屬詹森太空中心，據稱是歷任台灣總統首度到訪美國官方機構，也算一大突破。對此，大陸涉台學者直指，美國還是在打「擦邊球」，尤其在美國通過《台旅法》後，美方一直在玩一種「漸進式的突破」，並從中試探北京的反應，為將來台美「官方交往」預留空間。

美國副總統彭斯近日才在五角大廈宣布，美國將在兩年後成立太空軍，成為美國的第六軍種。值此時刻，蔡英文參訪NASA，格外受矚。

大陸「環球網」報導，北京聯合大學台研院兩岸研究所所長朱松嶺表示，美國其實仍舊在打「擦邊球」，況且還是在美國通過所謂《台灣旅行法》之後，台灣領導人第一次「過境」美國的狀況之下。

朱松嶺指出，其實從蔡英文去程過境洛杉磯時，以往隨團媒體的新聞採訪禁令解除與突破就可以看出端倪，美方一直在玩一種「漸進式的突破」，逐步突破交往的層級，這是美國多年來的「慣用伎倆。」

南京大學台研所所長劉相平則認為，由於《台灣旅行法》的出台，美國要尋找落實的方式。NASA是一個官方機構，但又不是太敏感的官方機構。美國提升了「美台官方交流」 的層級，但又不想過於「刺激」大陸，也可因此試探大陸的反應，為將來美台所謂的「官方交往」預留空間。

(中國時報)