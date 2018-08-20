同慶之旅戰略不足 關鍵還是兩岸

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中國時報

蔡英文總統將在今晚返抵國門，此行在美雖受到相當禮遇，但民眾印象最深刻的，卻是85度C捲入統獨爭議；親民黨主席宋楚瑜近日談及今年APEC峰會，他意有所指地說，「今年我們可以看，到底去不去得成？」蔡英文橫跨南北半球，鞏固邦誼，實在辛苦，但兩岸關係若未能改善，「斷交」就像懸在頸上之斧，隨時會落下。

「同慶之旅」的重點是巴拉圭，新總統阿布鐸希望台巴邦誼升級至2.0，雖有強化之意，但也透露欲重塑兩國關係，阿布鐸10月來台時將進一步討論，從目前訊息來看，政府能夠想到的，是繼續強化貿易、投資及教育合作。

蔡英文在亞松森市時，亦與瓜地馬拉、宏都拉斯進行雙邊高層會談，也表達願協助友邦發展咖啡、酪梨等經濟作物的產銷，但是無論是哪一個友邦，如此單向性投資或貿易，都可能落入兩岸資本競賽，即使是以國家級投資公司投入，恐怕仍陷入與對岸的資本競逐。在已斷交的巴拿馬、布吉納法索不就是如此嗎?何況，這些昔日「友邦」所要求的，也非僅止於貿易、投資，他們更希望藉北京之力，提升他們在國際上的影響力，而這一點只有北京能提供。

因此蔡政府要解決外交困境，仍須務實回到兩岸關係來思考，在外交戰場的攻防上，北京挾其豐富資源，不斷出招考驗我們僅餘18個邦交國的忠誠度，並窄化台灣的國際空間，在連續兩年被拒於世界衛生大會(WHA)後，APEC是台灣僅餘的國際組織，大陸會不會更進一步限縮我們的參與?宋楚瑜已提出警訊，政府最好及早因應。

(中國時報)

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