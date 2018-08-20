亞運》跆拳品勢 陳靖、女團奪雙銅

2018年雅加達亞運跆拳道品勢項目19日登場，我男子個人好手陳靖（右）與女 子團體陳湘婷（左起）、陳以瑄及林侃諭雙獲銅牌。（陳怡誠攝）

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中國時報
／雅加達、台北連線報導
2018年雅加達亞運跆拳道品勢項目19日登場，女子團體林侃諭（右前）、陳以瑄及陳湘婷（左）不敵泰國隊獲得銅牌。（陳怡誠攝）

跆拳道品勢項目首度列入亞運正式競賽，中華男將陳靖19日下午在四強賽不敵伊朗選手巴卡提亞（Koorosh Bakhtiyar），女子團體同樣在四強賽敗給泰國，奪得雙銅。

現年21歲的陳靖表示，雖然沒能如願拿到自己評估的金牌，但整體而言銅牌還是算及格了，回到選手村之後會重新看錄影帶找尋失敗的地方，為11月台北市舉辦世錦賽做準備。

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陳靖0.09分落敗 好可惜

陳靖說，這次是品勢在亞運的第一次，重要性僅次於世錦賽，印象最深刻的就是八強賽擊敗中國大陸隊名將胡明達，他是2016年世錦賽男團金牌，中華隊銀牌，當時我在團隊中輸給他，這次算是復仇成功。接下來幾天將會到處走走，做專職的啦啦隊。

陳靖在四強賽第一趟公認品勢與對手都獲得8.480分，第二趟自由品勢的整套動作上，伊朗選手表現略勝一籌，最終獲得8.660分，陳靖再度獲8.480分，在總平均上以0.09分之差落敗，實為可惜。

女團中華隊由陳以瑄、陳湘婷以及林侃諭代表出賽，4強賽碰上泰國隊，公認品勢以6.920分輸對手7.400分，第二趟自由品勢，中華女將們在動作清晰度的掌握上，以及踢擊下來後的穩定度，都稍遜於對手，最後以7.650分，不敵對手7.950分，無緣金牌戰。

陳湘婷姊妹花 年年奪牌

陳湘婷與陳以瑄姊妹檔自從2013年搭檔以來，2014年開始每年都有奪牌紀錄，尤其是2014年3面獎牌最佳，2015年光州世大運、2016年世錦賽摘金、去年世大運銀牌，這次在4強賽輸掉雖然心有遺憾，但有信心在11月台北舉辦的世錦賽復仇雪恥。

(中國時報)

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