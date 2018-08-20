亞運》人帥真好 蔡澤民稱顏值加分

2018年08月20日 04:11 中國時報 黃及人 ／雅加達報導 ／雅加達報導

雅加達巨港亞運19日進行武術長拳競賽，中華隊蔡澤民以9.70高分搶下武術長拳銅牌。（杜宜諳攝）

自許是中華武術隊帥氣「F4」大哥「F1」的蔡澤民，19日成為中華隊在亞運史上首位拿下長拳獎牌選手，也是中華隊在雅加達巨港亞運首位拿牌選手，賽後他笑著說：「大概是我比較帥吧！老實講，我自己都沒預期能拿這麼高分。」

國小就開始接觸武術，卻到國中參加過青少年國際賽，才認真投入武術練習，能創歷史摘銅，蔡澤民最感謝的還是雙親，「這面銅牌送給我的父母，因為沒有他們的關心與體諒，我不可能有這麼好的成績，有時我都感覺很對不起他們。」

其實這是蔡澤民生涯首度參加亞運，就以9.70分成績摘銅很不簡單，他也拿到100萬國光獎金，「我會把錢交給父母存起來，畢竟這是很難得的獎金，我原本以為有機會銀牌，卻被印尼選手超車，但這個分數已是我生涯新高了。」

蔡澤民強調，奪下這面亞運銅牌的意義非凡，也代表自己經歷了另一個里程碑，當然必須要感謝很多人，包含今天特地趕來加油的體育署長高俊雄，起碼自己今天並未出現任何失誤，算是相當完美地做完自己的比賽套路。

「我刻意編排自己動作套路具有『亮度』，也就是看起來每個動作很有精神，且努力加進自己的特色，」外表確實相當帥氣的蔡澤民說，「前半段趁著有體力做出有難度與複雜動作，後半段就簡單一點，這是賽前就跟教練講好的。」

武術男子長拳項目成為雅加達巨港亞運首金的頒發比賽項目，金牌由中國大陸孫培原以9.75分的高分摘金，地主印尼選手馬維洛(Marvelo Edger Xavier)拿下9.72分奪銀。

(中國時報)