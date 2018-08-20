亞運》女籃分組第1 小戴率羽球女團晉8

2018年08月20日 04:11 中國時報 黃及人 、 黃邱倫 ／雅加達報導 ／雅加達報導

中華女籃提前搶下雅加達亞運預賽分組第1！儘管19日上半場小遇亂流，中華女籃仍在第3節打出19比2猛攻，終場84比61轟翻印度，3連勝提前搶下A組第1晉級；戴資穎也在羽球女團首戰輕鬆贏球，領軍闖進8強。

中華女籃上半場並未打得如同預期一樣輕鬆，反而意外陷入苦戰，儘管始終保持小幅領先優勢，卻無法擺脫印度糾纏，打完上半場，中華隊僅以33比28領先，但雙方罰球次數相當懸殊，中華隊上半場僅罰1次，印度罰了17次。

幸好來到下半場，中華女籃終於發揮應有實力，尤其「雙箭頭」

彭詩晴、黃品蓁開始發威，搭配黃凡珊、陳晏宇兩人的三分外線，攜手幫助中華隊打出誇張的19比2攻勢，一口氣擴大領先差距來到19分之多，比賽大局提前底定。

世界球后戴資穎19日在亞運女子羽球團體賽首戰第1點單打，只花不到半小時，即以2比0輕鬆擊敗巴基斯坦選手馬赫德沙札德；隨後白馭珀和江穎麗也同樣是直落二擊潰對手，中華羽球隊秋風掃落葉晉級8強。

而首戰以1比2惜敗南韓的中華女足，19日迎戰地主印尼展現絕對空優，上半場就由余秀菁、詹筆涵、林雅涵頭槌破門，包欣玄則貢獻1傳1射，幫助中華隊以4比0拿下本屆亞運女足賽的第1勝。

中華隊獲勝後，戰績與印尼同為1勝1負，藉淨勝球優勢躍居A組第2，僅次於2連勝的南韓，南韓19日以8比0痛宰馬爾地夫。中華隊下役將於21日對陣2連敗的馬爾地夫，可望取勝並以A組第2晉級8強。

(中國時報)