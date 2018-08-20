新聞透視－朱立倫擁抱柱姐 為2020開扇門

國民黨全代會19日舉行，全代會以國球「棒球」為意象，閉幕式時，主席吳敦義（前左三）與副主席郝龍斌（前右一）揮舞球棒，營造黨內大團結氣勢，力拚勝選。（王英豪攝）

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中國時報

國民黨昨天舉行全代會，新北市長朱立倫展現高人氣，在貴賓室還與當年的「換柱」主角、前黨主席洪秀柱來個「一抱泯恩仇」，加上與前總統馬英九結盟態勢明顯，人氣與人和的優勢，與全場hold住全代會，掌握黨機器的吳敦義，2020年的較勁各擅勝場。

三個太陽 會場零互動

國民黨的「太陽」，黨主席吳敦義、前總統馬英九、新北市長朱立倫「依序」大進場。不過3人在會場完全零互動，「東道主」朱與洪反倒互動熱絡，朱和馬則偶爾隔空交談。

這場黨內年度大拜拜，吳敦義自是光環所在，朱立倫樂於扮「綠葉」與新北市長參選人侯友宜同樣受到熱情簇擁。歷經「換柱風波」，朱立倫雖然已經公開道歉，但還是不忘利用機會與「洪阿姨」好好「搏感情」。

反觀吳敦義與洪秀柱在黨主席選舉過程因為人頭黨員爭議，一直到選後為了交接問題，兩人多次隔空開火，甚至為了黨內改革提案被吳系中常委提告，洪秀柱也破天荒地缺席中常會來表達不滿。

在縣市長黨內提名制度「急轉彎」的態度上，朱與馬、洪也站在同一陣線，昨天同時提醒吳敦義多協調，或許出於善意，但吳聽來卻顯得格外刺耳，反應也就顯得激烈。

相關提案 吳當場化解　論人氣與人和，吳其實難與朱抗衡，因此唯有年底選舉拚出一番成績，才是他未來問鼎2020的「基本面」。

而昨天面對部分黨代表集結，強勢要求當場處理兩項不分區立委提名相關的提案，吳敦義最後也以黨主席的「威望」，化解洶湧的「暗潮」，主場優勢展露無遺。

(中國時報)

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