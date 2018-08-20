吳批蔡無能 國民黨拚經濟較棒

2018年08月20日 04:10 中國時報 王正寧 、 周毓翔 ／新北報導 ／新北報導

國民黨全代會昨登場，黨主席吳敦義致詞時批評蔡英文總統，施政無能，用霸道、獨裁心態，治理中華民國，也顯示出蔡缺乏執政能力，「拚經濟、愛國民還是國民黨比較棒」。面對黨產被查封，全代會也以義賣與募款方式助黨渡過難關，最後共募得331萬元。

為年底選戰造勢，22縣市參選人以國球「棒球」為主題，依序出場就打擊位置揮棒，再以數位畫面做出全壘打的效果，象徵各縣市贏得最後選戰。

不過，雲林縣長參選人張麗善錯過了台上的揮棒時間，直到11點才抵達會場補揮棒，一人上台唱「獨角戲」。張麗善表示，雲林縣等高鐵1個小時才1班，一但錯過很容易延誤時間，對學生、上班族很不方便，她未來希望爭取高鐵加開停靠雲林縣的班次、縮短等待時間。

至於義賣的品項，分6顆6位黨主席簽名棒球和1顆6位黨主席簽名籃球，由於適逢建黨123年，都各以123萬元標出。

至於有黨代表提案，未來的不分區立委僅能擔任一屆，任滿後須轉戰艱困選區，另一項提案則是將不分區立委提名辦法，由「不同意權行使」改成「同意權行使」；會議主席郝龍斌原循例裁示送交中央委員會研處，但引發黨代表不滿、要求在會中直接處理提案，現場炮火隆隆。

不少沒有區域立委的縣市黨代表發言乾脆直接來「討立委」，要求提名必須兼顧地域；吳敦義在閉幕時強調，他做主席的一天，會審慎考慮不分區立委的爭議，但不可能在區域立委選不上的地區排1名不分區，這辦不到。

(中國時報)