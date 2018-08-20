朱洪籲協調桃竹 吳嗆難道陣前換將

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中國時報
／新北報導

年底縣市長選戰，國民黨在桃園市、新竹縣與嘉義市等都陷入分裂狀態，包括前黨主席朱立倫、洪秀柱都呼籲黨中央應再努力協調，團結一致尋求勝選。不過吳敦義對此則顯得不悅，他表示，「什麼叫做再努力協調一點？蛤，為什麼？還有什麼還要努力？難道要陣前換將嗎？不可能的事情嘛！」

國民黨昨天舉行第20屆第2次全國代表大會，包括連戰、吳伯雄等歷任黨主席全出席，營造黨內大團結氣勢。

洪秀柱對於部分縣市有分裂的現象表示，「問題當然很嚴重」，不到最後關頭絕不能放棄，登記之前應該設法讓局面緩和；洪詞鋒一轉緩頰說，吳敦義處在困境中，柴米油鹽醬醋茶都成問題，是非常辛苦的，但是以他在政壇打滾經驗，且選舉經驗豐富，腹中應該有對策可以克服困難。

因為提名造成分裂，是否跟黨中央協調能力有關？朱立倫對此沒有正面回應，但仍呼籲黨中央在登記以前做最後努力，希望黨的同志能夠團結一致爭取勝選。至於分裂效應是否會外溢影響其他縣市，朱立倫則強調，期盼全黨團結一致。前總統馬英九則強調，國民黨沒有分裂的本錢。

如果選情不佳，吳敦義應該下台負責？洪秀柱表示，選情不佳在歷次選舉中都是如此，過去都有慣例。

面對分裂的情勢，馬、朱、洪不約而同建議再努力協調，吳敦義則板起臉來反問，執政的民進黨有這麼大的權威與資源，都不能完全擺平，像前副總統呂秀蓮就憤而脫黨，現任嘉義縣副縣長還是要選，台南市有前縣長蘇煥智，「都難免會發生一些嘛」！

吳敦義說，國民黨有什麼能力？就是靠道義、情感與對黨的忠貞。他說，如果已做過各種努力，不能做到100分，那也只能奮戰、各盡其力；誰不想聯考每一科都考100分，但要考100分是難的，所以有些時候會有些遺憾。

吳說，「有一位先生」（意指立委林為洲），被通過好幾個開除黨籍程序，但他特別壓下考紀案沒提給中常會；如果開除明年立委就沒了，配合黨的紀律還有機會繼續做現在的工作（立委），15日才沒有通過就是留下機會讓他能夠轉圜。

(中國時報)

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