柯自稱 台灣社會最大公約數

台北市長柯文哲（左三）19日到台中舉行《光榮城市》簽書會，上千名粉絲擠爆會場。（張妍溱攝）

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中國時報
／綜合報導

台北市長柯文哲氣勢如虹，搶攻2020總統大位傳言不間斷，近期又遭爆有意成立「台灣民眾黨」， 加上大陸央視製作影片肯定，儼然成為兩岸最大公約數，柯雖數度否認選總統，但也自稱，跟誰都可以對話是他的特色，也讓他成為台灣社會最大公約數，霸氣姿態，一覽無遺；昨天他南下台中市舉行簽書會，上千柯粉更擠爆會場。

柯文哲19日出席華藏淨宗學會活動，無奈表示，自己沒說要選總統、也沒有規畫要組黨，感嘆「謠言起於智者！」認為很多人在造謠，那些人有特殊目的。

不過談及南下簽書會受到熱烈歡迎、近期大陸央視更特別製作影片介紹，媒體詢問柯儼然成為兩岸共主，對此柯文哲說：「 自己回去有反省，為什麼會變成這樣？」隨即霸氣表示，他也是整個台灣社會最大公約數！

柯文哲分析，可能因為他以前當醫生，不能選擇病人，這樣的背景讓他跟誰都可以對話，這好像是他的特色。

柯文哲下午到台中市中友百貨誠品書店舉行《光榮城市》簽書會，與中部粉絲相見歡，柯P人氣旺，上千名粉絲擠爆會場。柯文哲說，當選台北市長3年半沒有政黨財團支持，有時面對問題會感到孤獨挫折，但民眾相挺讓他堅持到現在。柯文哲指出，《光榮城市》內容寫政治理念，並批不尊重專業是台灣最大問題。

另外，柯文哲妻子陳佩琪遭批作風高調，18日才發文表示「深自檢討」，不料態度大轉變，昨PO文宣示「不再與柯一同出席活動，將擺脫市長夫人溫良恭儉形象，回到2014年柯尚無官職時，那個自走炮的陳佩琪！」但卻又表示柯文哲8月26日在台北舉辦簽書會， 自己當天要買一套他的書，然後用力擠進會場，叫他簽名！

(中國時報)

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