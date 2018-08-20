史上最強小5進擊 黃偉展退選

2018年08月20日 04:10 中國時報 程炳璋 ／台南報導 ／台南報導

自稱「小5」的S小姐連兩日爆料民進黨第8選區議員參選人黃偉展婚外情醜聞，令民進黨形象難止血，在民進黨台南市黨部壓力下，黃偉展19日晚間宣布退選台南市議員，為這場「史上最強小5的進擊」畫下休止符。

從初選起就以賴清德子弟兵自居的黃偉展，18日雖出面坦承外遇偷吃，企圖「一刀切」解決婚外情醜聞，卻完全無法止血，臉書粉絲專頁立即遭網友灌爆，批評他是「偷吃王」，要求他「趕快退選」，甚至說他「出來選市長好了」、「台南阿童」。

爆料者S小姐昨天戴棒球帽、一襲黑色裝扮首度露面、獨自舉行記者會，爆料指出，黃偉展曾向她宣稱，自己擔任一家南科水表廠商幹部，透過大陸籍人妻邱姓小三的牽線，兩度帶廠商前往大陸蘇州談生意兼與情人約會，怒指黃涉及與大陸生意往來，不配代表民進黨選議員。

S小姐傷心表示，黃曾要求她去色誘同選區同黨提名的參選人，還曾叫她故意去讓常酒駕的另名同選區同黨參選人撞，他再衝去拍照，就可解決掉這2人，讓他更好選。

黃偉展則帶著廠商代表到記者會現場否認，雙方更當街對質；黃進一步解釋，有關黨內同志之事，純粹是聊天時的玩笑話，因為感情破裂，而被放大解釋，絕非事實。晚間8點黃偉展宣布退選，並再度向受波及親友道歉，他強調未來回歸平淡，專心經營家庭。

(中國時報)