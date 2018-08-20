郁慕明看八二三 今世為一統

2018年08月20日 04:10 中國時報 季節 ／台北報導 ／台北報導

新黨主席郁慕明18日在台北市參加「向八二三砲戰參戰老兵致敬」活動，會後他接受本報專訪時指出，看待八二三，一方面要感謝前人對保衛台灣的貢獻，但另一方面也要對未來負責，因此現在兩岸追求的目標應在和平與合作。

郁慕明表示，18日現場有許多八二三戰役老兵，他們都是80、90歲的老先生，有的人已經95、98歲，有的人當年是連長上尉，「在那邊看著他們，我覺得很感慨」，因為這些老兵到今天仍以國家為重，對自己當年辛苦打拚的日子，沒有任何抱怨，但今天年輕一輩卻完全忘了前人以血肉之軀捍衛疆土，對他們光復台灣、建設台灣的貢獻都忘了；執政黨還要完全否定史實，在課綱上抹煞過去前人努力，甚至割裂族群。

感恩前人 對未來盡責

郁慕明說，新黨之所以緬懷過往八二三老兵的貢獻，但又強調如今兩岸交流的重要，是因為大陸變了。在大陸搞文革，八二三時老兵捍衛了台灣免於遭受文革傷害；如今大陸實施改革開放，快速成長進步，兩岸之間可以和平，不必再對立，還要繼續敵對、繼續戰爭嗎？時代不同，一定要有不同的政策，而最重要的是考慮人民的安全、安定和安康。

郁慕明反問，過去台灣這邊說要反共，但如今反甚麼共？如今的共產黨，已經愈來越像過去的國民黨了，因為當年國民黨總裁孫中山提出的《建國方略》，裡面擘劃重要海港與鐵路建設，正由大陸一步步的實現。如今的民進黨，反而越來越像當年的共產黨，像文革一樣在台灣大搞鬥爭，用《不當黨產條例》、黨產會鬥垮國民黨。如今的國民黨，則越來越像民進黨，因為已經不再講兩岸統一，然後也沒錢了，跟當年剛成立的民進黨一樣。

裡應外合 團結為人民

因此郁慕明表示，在即將到來的新黨25周年黨慶上，新黨將有兩句話：「前人血肉固江山，今世裡外為一統」意思是新黨立場很清楚，一方面感謝前人以血肉之軀穩固江山，經歷抗戰讓台灣重回中國。如今兩岸是裡裡外外的關係，要實現裡應外合這句成語，呼應對方大家和平合作，彼此融合在一起，兩岸中華兒女應該團結起來為一統。不過一統也有可能變成為人民，因為一統的目的，更深一層講是為人民，中國統一力量大了，中國人站起來了、中華民族復興，每個中國人都可以幸福美滿的生活下去，這正是新黨努力的目標。

(中國時報)