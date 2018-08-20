仇家變親家 圍頭村見證改變

2018年08月20日 04:10 中國時報 季節 ／台北報導 ／台北報導

八二三炮戰即將屆滿60周年，新黨黨主席郁慕明接受本報採訪時表示，當年兩岸互相炮擊，如今大陸實施改革開放，曾經是冤家、仇家，現在成了親家，作為兩岸通婚第一村的福建省晉江市今井鎮圍頭村，為兩岸關係的改變，做了最好的詮釋。

郁慕明16日時，去了一趟晉江市金井鎮圍頭村，18日一早搭機返台。金井鎮圍頭村是大陸距離大金門島最近的地方。郁慕明為何那天去？他說，17日是農曆七夕，圍頭村有137位姑娘嫁往台灣、金門、澎湖等地，圍頭村在17日舉辦第五屆海峽兩岸返親節，郁慕明應邀參加晚會。

郁慕明指出，故總統蔣經國剛開放大陸探親時，兩岸交流並不方便，起初兩岸漁民會在海上以物易物，台灣漁民拿金門高粱換大陸漁民捕的魚穫，可說是通貨。後來進一步雙方上岸交流了，開始通婚，現在有137位圍頭村的姑娘成為台灣媳婦，也有9位台灣姑娘到圍頭成為福建媳婦，雙方加總共146對親家，因此每年互相回到家鄉，且通常都是在圍頭辦，因為出身圍頭的人比較多。

郁慕明表示，他多年來致力推動兩岸和平交流，深刻了解，唯有交流，才能更瞭解彼此，藉此化解過往的誤解，甚至可能因為了解而成為親家。圍頭村舉辦的返親節，也說明兩件事，首先因為愛情締結良緣 ，再進一步因為親情而連結兩岸，台灣福建兩邊的親家每年往返，就是連結。

郁慕明與會時，剛好現場有位台灣男子向圍頭姑娘求婚，郁慕明特上前給他們祝福，表示他們的婚姻不只兩家，而是兩岸的事，他還送了一塊牌給圍頭村，上面寫 「家和萬事興」， 這反映郁慕明的理念，即兩岸交流還是以家為單元，因為每個家庭假設都能很和樂，社會就能和諧，社會和諧、治安良好，國家一定容易強盛。

郁慕明表示，他不斷努力推動交流，兩岸也因為有交流而發展，待兩岸發展到一定程度，趨於一致時，自然就是統一。這些兩岸婚姻說明當年金門與福建間是戰火，如今變成放煙火，當年是冤家，甚至仇家如今變成親家。

郁慕明說，圍頭村是個小漁村，可是有重大意義和價值，因為當年這個村在第一線，兩岸炮戰時，5萬發台灣炮彈打過去。這是戰爭的殘酷，大家了解過去的情況，對比如今的通婚，自然就不會再發動戰爭。

他語重心長地說，兩岸好不容易化解戰爭、進行和平交流了，但是民進黨政府還要挑釁大陸，從事政治工作的人，務必了解出發點是甚麼，是為了政黨能勝選，或是真為人民，這才是重要的，就像《中國時報》無色覺醒的十大主張，提醒大家不要只是嘴巴講愛台灣，真正愛台灣，要一切為台灣著想，考慮人民感受。

(中國時報)