教部改口 課綱8月底審不完

2018年08月20日 04:10 中國時報 林志成 ／台北報導 ／台北報導

教育部課審大會19日審社會領域課綱，否決了「國中歷史科台灣史學習時數從1/3提高為1/2」的提案，但通過在技高及綜高的公民科學習內容增列「為什麼程序正義是重要的...」等內容。教育部次長林騰蛟表示，12年國教課綱9月才能審完，仍有機會明年8月如期實施。

台灣史提高時數被否決

教育部原預計8月底審完所有課綱，但昨天社會領域都未審完，之後還有綜合活動、藝術、自然第二輪、社會第二輪及專業群科等領域待審，要拖到9月才能審完。不過林騰蛟說，雖然時間有點延後，但會給教科書送審時間一點彈性，目標仍是12年國教課綱如期上路。

教育部昨天假國家教育研究院台北院區召開課審大會，總召集人教育部長葉俊榮因為隨蔡英文總統出訪而缺席，改由次長林騰蛟主持，在全部48位委員中，有38位委員出席，達到2/3的開會門檻。

課審學生委員蕭竹均提案，國中歷史科台灣史的學習時數從1/3提高到1/2。蕭竹均認為，如果台灣人連自己的過去和家鄉都不了解，了解再多其他國家又有什麼用？不過他的提案僅4票同意、3票不同意，由於未過半，被否決了。

林騰蛟表示，蕭竹均的提案未通過後，委員們又回到課綱原來草案的內容表決，也就是國中歷史科台灣史的學習時數是1/3，結果30票同意、1票不同意，維持原來草案內容。

增技高綜高公民科內容

還有國中分組提案認為，國中歷史科課程份量太多，建議刪減。不過由於國中分組未提要刪減多少份量，因此大會請研修小組檢視後，下次開會時再討論。

此外，課審學生委員蕭竹均及廖浩翔提案，在技高及綜高的公民科學習內容，將「社會生活的組織及制度-犯罪與刑罰」題目增列「為什麼程序正義是重要的？國家於犯罪的追訴及處罰過程中，如何確保程序正義的實現？」這個提案獲得大會無異議通過。

蕭竹均表示，如果不知道程序正義的重要，即使自身權利受損，也不清楚如何尋求救濟。因此，他主張在公民科的學習內容中，增加「為什麼程序正義是重要的？...」這幾句話。

(中國時報)