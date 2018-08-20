逢甲教師鑽研2年 自編英文APP

逢甲大學獲教育部「大專校院教學實踐研究計畫」核定件數與補助金額居全國之冠，校方受邀分享經驗。（林欣儀翻攝）

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中國時報
／台中報導

為鼓勵教學傑出研究教師，教育部今年首度推動「大專校院教學實踐研究計畫」，逢甲大學提出申請的40件計畫高達28件獲核定，居全國之冠；其中外語中心副教授王柏婷開發的「自編英語字彙APP」可提高大一學生自主學習，獲教育部邀請分享經驗。

「自編英語字彙APP」以「New General Service List（NGSL）」網站為字彙來源，王柏婷說，該網站收錄世界公認出現頻率高的英語單字，她則依據大一英文初級班學生情況，整理出24個單元字彙表，再輔以例句、搭配VoiceTube英文線上影音學習平台，讓學生能自主加強不熟悉的單字。

經過2年鑽研、撰寫程式，王柏婷成功開發出英文輔助教學APP，教師並可從後台了解學生學習情況、調整教學。她指出，有感於學生在當前英語教學環境中缺乏學習動機，才決定結合科技、幫助學生善用工具與創造力，達到適性學習、自主學習。

教育部推動的「大專校院教學實踐研究計畫」今年吸引2174件計畫申請，最後通過者有1034件；逢甲提出申請40件，包括工程、商業及管理等計畫共28件獲核定，通過率高達70％，通過件數、通過率與獲補助金額皆居全國之冠。

「逢甲的教師不只是學習、教學專家，更是引導學習的專家！」逢甲大學校長李秉乾表示，學校鼓勵教師專題式課程、個案教學等教學方式，並設置創新教學、教學研究補助，落實改變教學現場，同時更提出教師多元升等制度，申請研究計畫案件數最多，是建立在連續13年獲卓越計畫全國最高獎助的基礎，及教師們創新教學實踐累積的教學經驗。

(中國時報)

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