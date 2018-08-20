師資生僅1.86％修過性平課

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中國時報
／台北報導

近來許多情殺、親密關係暴力事件，社會常歸因教育沒將這些人教好。學者調查，大學師資生僅1.86％上過師培中心開的性別平等教育課程，他們未來進入中小學當老師，普遍沒能力教導學生面對感情世界，有時還是性別偏見、性別歧視的推手。

彰師大輔諮系教授郭麗安的團隊最近調查，104學年及105學年全國53所師資培育大學的師資培育中心，共開設29門性別平等教育專業課程，修課人數779人，當時師資生共4萬1731人，修過性平課程比例僅1.86％。

郭麗安說，不管是現在國中小9年一貫課程或是未來12年國教課綱，都非常重視性平教育，老師要在國文、數學、英文等所有課程的教學中，融入性平觀念；但當老師都不知道性平是怎麼一回事時，他們如何教導學生？

依《性別平等教育法》，師資培育大學要開設性平教育專業課程、師資生也應修過這樣的課，以避免他們未來進入中小學任教時流於性別盲而不自知，甚至形成性別偏見、性別歧視。郭麗安說：「大學師資生應該百分之百都要上過性平課程，但實際上卻僅有1.86％修過，非常荒謬。」

甫從清大教育心理系畢業、正在台北市某小學實習的林同學說，她大學期間沒修過性平課程，但最近因實習而上台北市教育局辦相關研習。她表示，大學師資培育中心應開性平專業課程，師資生有修過，以後到中小學當老師才能教學生正確的性別觀念。

教育部師資藝教司科長劉鳳雲回應，大學不是只有師資培育中心會開設性平課程，通識中心、各系所也會開，因此，實際上有42％師資生上過性平課程。不過她也同意，師資培育中心開的性平課程，更貼近師資生未來成為中小學老師的教學需要。

劉鳳雲說，去年6月修正通過《師資培育法》規定，大學針對師資生提出的教育專業課程，必須將社會變遷的重大議題融入，譬如師培中心開設的「班級經營」或「學生輔導」等課程，就可能融入性平內容。此外，教育部將透過研習、工作坊及研討會，提升師資生教導性平觀念能力。

(中國時報)

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