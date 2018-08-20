營造多元文化 中市扮領頭羊

台中市議會19日「107年度地方治理論壇」，不少民眾到場，關心中市發展。（黃國峰攝）

友善列印
中國時報
／台中報導

面對新媒體與科技時代，如何打造美好新城市？台中市議會主辦「地方治理系列論壇」，19日在霧峰區以文圖書館登場，以「締造健康樂活大台中」與「營造多元文化大台中」主題，邀民代與學者專家對談，共同擘畫台灣第2大城市迎接新時代發展方向。

市議會祕書長張世禎代表議長林士昌出席論壇，他強調，台中縣市合併升格後幅員廣闊，且近幾年台中人口成長快速，存在城鄉差距問題，更有許多市政建設的新課題考驗議員，盼透過論壇聚焦城鄉發展討論，以「便捷、健康、樂活、國際、文化」為探討主軸，幫助議會運作更加順暢。

「地方治理系列論壇」7月開跑，陸續在台中世貿中心、沙鹿勞工育樂中心舉辦4場，第5、6場移師屯區，上午場邀逢甲大學行銷系教授何晉瑋、中興大學國家政策與公共事務研究所教授沈玄池、彰化師範大學公共事務與公民教育系教授劉兆隆，與在地議員林碧秀、李天生、張芬郁，深入探討「締造健康樂活大台中」。

下午場由暨南國際大學公共行政與政策系教授孫同文、台中科技大學通識教育中心教授張凱銘、東海大學政治學系暨研究所教授陳建仁、東海大學行政管理暨政策系教授魯俊孟，與市議員蘇柏興、段緯宇暢談如何「營造多元文化大台中」，盼打造文化新台中城。

台中廣播總經理莊曜埕以「媒體新生態與民眾生活」演講。他指出，媒體從早期傳統媒體、新媒體到自媒體、整合媒體、融媒體，發展快速，顛覆人生活方式。

與會者熱烈討論，一致認為除地方基礎建設，面對老年化、少子化來臨，應結合醫療、交通與文化等層面，營造健康樂活大台中，發揮各地在地特色、加強保存歷史文化，融入新住民文化特色與彰化、南投、苗栗各地特色，重新塑造台中市中部領頭羊的多元文化特色。

(中國時報)

雲門45周年 林懷民懸念 打造優質…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。