營造多元文化 中市扮領頭羊

2018年08月20日 04:10 中國時報 林欣儀 、 陳淑芬 、 盧金足 ／台中報導 ／台中報導

面對新媒體與科技時代，如何打造美好新城市？台中市議會主辦「地方治理系列論壇」，19日在霧峰區以文圖書館登場，以「締造健康樂活大台中」與「營造多元文化大台中」主題，邀民代與學者專家對談，共同擘畫台灣第2大城市迎接新時代發展方向。

市議會祕書長張世禎代表議長林士昌出席論壇，他強調，台中縣市合併升格後幅員廣闊，且近幾年台中人口成長快速，存在城鄉差距問題，更有許多市政建設的新課題考驗議員，盼透過論壇聚焦城鄉發展討論，以「便捷、健康、樂活、國際、文化」為探討主軸，幫助議會運作更加順暢。

「地方治理系列論壇」7月開跑，陸續在台中世貿中心、沙鹿勞工育樂中心舉辦4場，第5、6場移師屯區，上午場邀逢甲大學行銷系教授何晉瑋、中興大學國家政策與公共事務研究所教授沈玄池、彰化師範大學公共事務與公民教育系教授劉兆隆，與在地議員林碧秀、李天生、張芬郁，深入探討「締造健康樂活大台中」。

下午場由暨南國際大學公共行政與政策系教授孫同文、台中科技大學通識教育中心教授張凱銘、東海大學政治學系暨研究所教授陳建仁、東海大學行政管理暨政策系教授魯俊孟，與市議員蘇柏興、段緯宇暢談如何「營造多元文化大台中」，盼打造文化新台中城。

台中廣播總經理莊曜埕以「媒體新生態與民眾生活」演講。他指出，媒體從早期傳統媒體、新媒體到自媒體、整合媒體、融媒體，發展快速，顛覆人生活方式。

與會者熱烈討論，一致認為除地方基礎建設，面對老年化、少子化來臨，應結合醫療、交通與文化等層面，營造健康樂活大台中，發揮各地在地特色、加強保存歷史文化，融入新住民文化特色與彰化、南投、苗栗各地特色，重新塑造台中市中部領頭羊的多元文化特色。

(中國時報)