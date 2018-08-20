雲門45周年 林懷民懸念 打造優質舞台

2018年08月20日 04:10 中國時報 李欣恬 ／專訪 ／專訪

雲門創辦人林懷民暢談雲門迎接45周年，「林懷民舞作精選」即將在11月在國家戲劇院演出8場。（本報資料照片）

林懷民小檔案

雲門舞集邁向45周年，創辦人林懷民雖明言要退休，心中還是掛念著台灣的藝術環境。林懷民認為，長年來各地文化中心的使用方式被低估，「政府應該推動文化中心復活計畫，修法讓文化中心的層級可以做更多事，例如每個地方都有一個舞團，或是駐館藝術家，那麼人才就不怕沒地方去，也能帶動當地藝文氣氛，培育更廣大觀眾群。」

政府應讓文化中心復活

林懷民於1973年創辦雲門舞集，走過45個年頭，台灣退出聯合國、中美斷交、兩岸關係、總統民選等事件，都反映在他的作品中。去年底，他對外宣布，2019年底將退休。以下是林懷民接受本報專訪摘要。

問：您曾說5歲時看電影《紅菱艷》，啟發您對舞蹈的熱情，請談談您的童年？

答：5歲的時候，幼稚園老師來家裡做家庭訪問，告訴我的父母，說我下課都不跟小朋友玩，都跑到辦公室跟老師說話，要我不要再讀幼稚園了，去上小學吧，所以我5歲半就上了小學，坐在第一排，隔壁剛好是畫家顏水龍的女兒。

現在想起來，我小學上得比別人早，所以後來做什麼事情都比別人早，我寧可8歲才讀小學一年級，這樣我的童年會久一點。現在是個選擇多元的年代，假如我是現代出生的小孩，那《紅菱艷》可能不會引起我注意，因為身旁有太多資訊了，但那時候的我，恰巧看了《紅菱艷》這個作品，啟發我對舞蹈的興趣。

做舞團純粹因喜歡跳舞

問：雲門是台灣第一個職業舞團，創團篳路藍縷，為何您一開始就堅持要做職業舞團？

答：今年是法國學生運動50周年，當年一群年輕人在街上反對戴高樂，對那時候處在戒嚴時期的我們來說，是一個啟發，那個年代，台灣的年輕人出路很窄。對我來說，最好的出路，大概是去國家通訊社當記者。

民國70年代之後，台灣經濟起飛，年輕人不一定要吃公家飯，可能性變多了。我想做舞團的原因很單純，就是台灣沒有舞團，但我根本不清楚該怎麼經營舞團，我只是很喜歡跳舞，一切就這麼開始了。

我堅持的是，既然要做就要做最好的，舞者願意把他們的青春年華交給我，跟著我走上這條路，我就有責任，既然無法給他們豐厚的酬勞，至少要做到讓他們跳舞跳得過癮、有成就感。雲門從來就不是我一個人的，是眾人拚搏的成果。

表演藝術要能帶來快樂

問：您認為從事表演藝術要能帶給大家快樂，關於「快樂」，您的想法？

答：藝術很重要，但我們創團初衷不是藝術、創作、國際成名，而是為了要有像年度戶外公演那樣的演出，能夠讓觀眾有個不一樣的晚上，試想，在這樣五光十色的年代，我們何時會和一群人肩並肩坐在地上，一起專心度過兩個小時？那是很難得的時光。

雲門平常在演出前，也會有特別的彩排教育場，邀請平常沒機會欣賞表演的觀眾、小朋友參與，如果我們不做，也許有人一輩子都沒機會看到，但一旦看到了，也許人生的選擇就變多了。

問：台灣整體發展比以前進步，但仍有城鄉差距，對此，您有什麼想法？

答：我是來自南部的孩子，對於城鄉資源差距很了解。

城鄉差距對社會長遠來說，不是一件好事。為此，我們在80年代曾經做過「藝術與生活」，不只有雲門，當時有很多藝術家、文學家參與，像是朱銘的雕像原作，就到交通大學展出，作家奚淞會跑到新竹的公開場合，講故事給大家聽，還有聲樂家劉塞雲，搭著火車到台中清水、大甲分享音樂，但最後大家都做不下去，因為實在是太累了。

我們也做了雲門小劇場，培訓劇場技術人員，那時全台文化中心才剛要起來，我們以為做這些事，是在為文化中心鋪路，因為文化中心就要開了，我們要為中心的軟體打地基，但事實上，哪有這麼容易。

文化中心功能被低估

我最在意的，還是文化中心長年來的功能被低估了，文化中心只要能發揮它的功能，大家的生活、價值觀就不一樣了，可以有不同年齡層的表演，甚至是開設有機耕種課程，藝術應該是在生活中隨手可得，就像早年的歌仔戲、布袋戲，也是在自家隔壁就可看到，假如你讓孩子有機會看表演，他們就不會花時間去不良場所。

我希望文化中心能夠復活，文化中心的問題在於，它是二級單位，那就從修法著手，也許可以變成歸在國家兩廳院的行政法人體系底下，或是有其他方式，把制度改了，錢也進來了，用人才也容易多了，專業的交流也會更多，甚至是跟民間的來往，後續效應真的太大了，沒能好好發揮，真的太可惜了。

(中國時報)