創作之路 要能掏出不同東西

雲門舞集戶外公演《關於島嶼》日前在屏東縣立田徑場登場，以台灣城鄉與山川名字的漢字組成投影背景，與舞者肢體共融交會。（本報資料照片）

友善列印
中國時報
／專訪

台灣創作力豐沛，每年都有不少新作問世，「但很可惜的是，有些費心製作的好作品，演了一兩檔就沒能再重演，也沒有時間再琢磨、調整，或是竄出的新秀，沒能有更長遠的發揮，這些都很可惜。」

林懷民關心國內舞蹈人才的未來，近年雲門啟動「創計畫」，提供獎助金供老將、新秀創作使用。他表示，要走創作這條路，就要做好心理準備，要有能力拋出新作品，「這是我們這行的考驗，必須要有本事，走過20年、30年，口袋裡經常能掏出不同的東西。」

林懷民表示，創作者要先為自己打下好的基礎，「不要急著看到成果，如果你很聰明，那你還得很用功才行，初期能有一、兩個作品，那都是不算數的，必須先累積自己的厚度，也不要急著編舞，或是演給別人看，要像素描一樣，那樣慢慢調，累積自己的真功夫。」

林懷民表示，在發展創作時，立刻想到演出、想到觀眾，那會讓創作者的心情、狀態不對勁，「你會受到很多外在事物影響，會忙著想要用什麼布景、音樂，要跟誰合作，全部的時間都用在這些上面了，少了琢磨自己的空間。」

從小被母親規定，要先聽完一首古典音樂才能出去玩的林懷民，也鼓勵創作者多聽古典音樂，「你不一定要用古典音樂當配樂，但古典音樂有一個既定的曲式架構，這些都能提供創作靈感。」

(中國時報)

雲門45周年 林懷民懸念 打造優質… 走向國際 成台灣最亮眼名片

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。