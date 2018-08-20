創作之路 要能掏出不同東西

2018年08月20日 04:10 中國時報 李欣恬 ／專訪 ／專訪

台灣創作力豐沛，每年都有不少新作問世，「但很可惜的是，有些費心製作的好作品，演了一兩檔就沒能再重演，也沒有時間再琢磨、調整，或是竄出的新秀，沒能有更長遠的發揮，這些都很可惜。」

林懷民關心國內舞蹈人才的未來，近年雲門啟動「創計畫」，提供獎助金供老將、新秀創作使用。他表示，要走創作這條路，就要做好心理準備，要有能力拋出新作品，「這是我們這行的考驗，必須要有本事，走過20年、30年，口袋裡經常能掏出不同的東西。」

林懷民表示，創作者要先為自己打下好的基礎，「不要急著看到成果，如果你很聰明，那你還得很用功才行，初期能有一、兩個作品，那都是不算數的，必須先累積自己的厚度，也不要急著編舞，或是演給別人看，要像素描一樣，那樣慢慢調，累積自己的真功夫。」

林懷民表示，在發展創作時，立刻想到演出、想到觀眾，那會讓創作者的心情、狀態不對勁，「你會受到很多外在事物影響，會忙著想要用什麼布景、音樂，要跟誰合作，全部的時間都用在這些上面了，少了琢磨自己的空間。」

從小被母親規定，要先聽完一首古典音樂才能出去玩的林懷民，也鼓勵創作者多聽古典音樂，「你不一定要用古典音樂當配樂，但古典音樂有一個既定的曲式架構，這些都能提供創作靈感。」

(中國時報)