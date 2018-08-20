走向國際 成台灣最亮眼名片

訪問前一天，林懷民提供一張1977年、攝影師呂承祚拍攝他站在鏡子前的照片，英姿煥發，目光如炬。（林懷民提供／呂承祚攝影）

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中國時報
／台北報導

把雲門舞集推向國際舞台、使其成為台灣一張亮眼名片的林懷民，是大眾心目中的神，備受國內外敬重。他帶著雲門走過45年，帶領舞者從太極導引、靜坐、內家拳等元素，找到身體獨一無二的表現方式，這過程耗費心力，但每一步都走得踏實，如今國際公認，雲門舞集是世界一流舞團。

訪問前一天，林懷民提供一張1977年、攝影師呂承祚拍攝他站在鏡子前的照片，英姿煥發，目光如炬，那約莫是林懷民在跳《盲》、腳部受傷之前的畫面，現年71歲，才剛從粉碎性骨折中復原的林懷民，輕聲感嘆說：「年輕時往往不覺得自己這樣年輕，拍攝這張照片的呂先生也不在了。」

即使覺得自己不再年輕，林懷民仍能跟上年輕人腳步，在學會使用平板之後，他會熬夜追劇，但看劇時仍無法放鬆，追陸劇《少帥》時，他思考父親那一輩人所經歷的政局；看《甄嬛傳》時，他分享《甄嬛傳》的分鏡構圖美學比例，如何深入人心；聊起長照議題，他突然聯想到最近在讀的《合肥四姐妹》，娓娓道來，剖析這一家都唱崑曲四姐妹跌宕起伏的人生。

每一場活動、記者會的空檔，就是林懷民偷閒的時刻，像是跑到冰果室吃一碗剉冰，並為這小事感到幸福，說自己「從來沒有這樣子享受過」；在前往排練現場的路上，隨機買了一罐投幣機的可樂，說自己「這樣子感覺很解放」，是「難得的放縱時刻」。林懷民也喜愛大自然，在雲門劇場裡的花花草草，都有他為造訪觀眾所埋藏的驚喜。

在日新月異的年代，問他有沒有想過有一天，雲門舞集的舞作，也會出現機器人，他說這點子也不錯，「但機器人，大概沒有辦法跳我的《水月》。」說著說著，林懷民伸展了一下仍在做復健的腿，像是在和那未來的機器人示好，悠悠地說，想去抽菸了。

(中國時報)

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