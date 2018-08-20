台開雲夢山丘 量身打造企業行館

2018年08月20日 04:10 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

新埔雲夢山丘打造企業行館、別墅規畫

空汙日益嚴重，全台聞紫爆色變，但新竹新埔雲夢山丘在廣植林木，輔以「道法自然」為開發準則下，PM2.5數值總能維持在綠色安全範圍！台開董事長邱復生表示，從風水、科學等驗證，雲夢山丘園區可謂有「道」理的地王，堪稱台灣的輕井澤。在看好企業員工訓練等需求下，園區將釋出2.3萬坪土地，由隈研吾等國際知名建築設計師，為企業量身打造員工訓練中心、企業行館。

地勢猶如巨龍盤踞

「9年前空拍大師齊柏林，空拍當地景觀時，便曾說從上下望，園區地勢猶如一條龍盤踞於此。」邱復生直言，古人所謂的風水環境，透過科學、文化便可進行驗證，特別是在台開大量栽種林木下，PM2.5數值自2015年的29降到2018年7月的7.3，當新竹發生紫爆時，雲夢山丘仍可保持綠色等級、低於35以下數值，是最佳宜居所在。

面對許多大型商仲業者紛紛表示，近年來企業主對企業行館、員工訓練中心需求殷切，邱復生決定釋出園區2.3萬坪土地，並由已在園區內有多項作品的隈研吾、BIG、ARUP等國際建築師團隊為企業需求量身打造，擁有講堂、健身房等功能的員工訓練中心，或是有高級交誼設施，適合招待外賓的企業行館。

與一般建商不同的是，企業向台開買地，台開便會為其找來大師設計並勿須因不符要求打掉隔間二次施工。邱復生指出，雲夢山丘最高點是龍頭所在，龍口位置便是將釋出的土地，未來將會區分為400至1萬坪不同區域供企業選擇；個人想設專有休閒度假別墅、會所，台開也可提供20至90坪土地供選擇。由於園區內已擁有溫泉、茶花園等多項設施，此案也將成為台灣房產業的另類「共享經濟」！

除了新竹，北部企業與民眾也有機會進駐隈研吾作品。邱復生說，位於中影文化城對面的「雙溪逸苑」，計畫在9、10月公開標售，現已邀請隈研吾設計建築藍圖，為客戶量身訂做一座有品味的建築，可做為高級商業空間、私人住宅、畫廊，或是企業行館、教育訓練中心。

台開釋出2.3萬坪地

依台開資料顯示，「雙溪逸苑」位於北市士林區至善路二段，屬於第二種住宅區，土地持分面積485坪，建物共670坪。邱復生展示隈研吾設計意象圖指出，其設計以日式和風與東方禪意為主軸，使用竹子、木材、泥磚、石板、和紙等當地自然建材，且此案將有機材料、灰漿噴塗融入建築中，戶外還設有露天咖啡座。

(中國時報)