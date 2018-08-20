美元強勢 油價走疲金價趕底

2018年08月20日 04:10 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

美伊對峙、劍拔弩張，但美頁岩油產量續創新高，加上美元走強，國際原油價格續跌，牽動國內油價連2降，中油宣布20日起汽油每公升調降0.1元、柴油降0.2元。金價也囿於土耳其里拉狂貶，避險資金湧入當前最熱門的美元，使美元指數擺脫95魔咒站上96，黃金則反向重挫跌破1200美元整數關卡。

「市場多空訊息交戰，今年原油價格應會在每桶70至75美元間盤整！」中油發言人黃仁弘指出，即使美伊等地緣政治問題，恐推升油價，但陸美貿易戰若惡化，大陸經濟發展受衝擊，用油需求減少，加上美國等地執意增產原油，國際油價恐會持續下探，向每桶65美元挺進。

油價回檔，金價更是加速趕底。元大標普高盛黃金ER基金經理人潘昶安表示，代表紐約黃金期貨報酬變化的標普高盛黃金ER指數，較前周收盤價下跌2.94％，黃金期貨12月合約以1184美元作收。土耳其里拉狂貶，避險資金湧入當前最熱門的美元，使美元指數擺脫95魔咒站上96，黃金則是反向重挫跌破1200美元整數關卡。

潘旭安指出，美國商品期貨交易委員會（CFTC）公布的最新留倉數據顯示，8月7日管理資金留倉淨空單63282口續創新高，顯示期貨市場投機氣氛極低迷。由於多數法人如基金以做多為主，留倉淨空單情況難得一見，自2006年公布數據以來僅於2015年7月及12月曾出現淨空單情況，且隨後2個月內金價分別出現10％至20％的反彈，因此若觀察到法人期貨空單有削減跡象時，可能就是黃金發動反彈的時刻。

(中國時報)